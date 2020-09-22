МЗС: Білорусь не відповідала на ноту через обшук автомобіля українського посла

Білорусь не відповідала на ноту через обшук автомобіля посла України в Мінську Ігоря Кизима, повідомило Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Після інциденту навколо обшуку автомобіля посла України в Республіці Білорусь українська сторона направила ноту на МЗС РБ з вимогою надати пояснення та кваліфікувати дії білоруських прикордонників, на яку наразі відповіді не отримано. Україна залишає за собою право у зв’язку із цим інцидентом діяти на основі взаємності», – заявили в МЗС.

11 вересня посол України в Мінську Ігор Кизим направив у Міністерство закордонних справ Білорусі ноту у зв’язку з порушенням Віденської конвенції. Приводом став огляд на білоруському кордоні машини посла Ігоря Кизима, який повертався з Києва після консультацій у МЗС України до Мінська.

Віденська конвенція передбачає недоторканність майна і транспорту дипломатів.

Прикордонний комітет Білорусі опублікував відео огляду машини посла і заперечив при цьому порушення конвенції.