Словаччина і Литва заявили про нелегітимність Лукашенка

Міністри закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус і Словаччини Іван Корчок заявили 23 вересня, що не визнають Олександра Лукашенка президентом Білорусі.

«Такий фарс. Фейкові вибори. Фейуова інавгурація. Колишній президент Білорусі не стає менш колишнім. Саме навпаки. Його нелегітимність – це факт із усіма наслідками, які це тягне за собою», – написав Лінкявічус у твітері.

«Олександр Лукашенко, інавгурація якого відбулася сьогодні, не має легітимності керувати своєю країною. Він відповідає за президентські вибори в Білорусі, які не були ані вільними, ані чесними. Словаччина підтримує громадян Білорусі», – відзначив керівник зовнішньополітичного відомства у Братиславі.

У палаці Незалежності в Мінську 23 вересня відбулася інавгурація Олександра Лукашенка, який, поклавши праву руку на Конституцію, склав присягу як президент білоруською мовою.

На третьому десятку років правління Олександр Лукашенко стикнувся із безпрецедентними загальнонаціональними акціями протесту проти результатів президентських виборів 9 серпня, які гарантували йому шостий п’ятирічний термін.

Тисячі протестувальників закликали Лукашенка провести вільні та чесні вибори в Білорусі, стверджуючи, що голосування було сфальсифікованим. 66-річний білоруський лідер відповів на мирні акції протесту жорстокими арештами. Правозахисники повідомили також про окремі факти катування затриманих.