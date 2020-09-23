«Реальність така, що ми нічого не можемо зробити» – Лінкявічус про реакцію ЄС на події в Білорусі

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що у нього «великий подив» викликає те, що країни Євросоюзу і досі не ухвалили спільного рішення щодо подій у Білорусі. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода спільно з «Голосом Америки»).

«Нам не вдалося поки дійти консенсусу, щоб усі погодилися. Хоча на словах начебто всі згодні. Але ми не можемо сказати, що всі вже готові запроваджувати санкції проти осіб, відповідальних за події в Білорусі. На жаль, це розчаровує не тільки нас, а й керівників Євросоюзу. Я завжди наголошує, що заяви Урсули фон дер Ляєн (президентка Єврокомісії – ред.) і Жозепа Борреля (голова дипломатії ЄС – ред.) були дуже сильні і зрозумілі. Але реальність така, що більш як місяць минув після виборів, і кожен день ми бачимо на екранах насильство на вулицях Мінська та інших міст, і ми не можемо нічого зробити. Це, звичайно ж, викликає великий подив», – відзначив очільник литовського зовнішньополітичного відомства.

У палаці Незалежності в Мінську 23 вересня відбулася інавгурація Олександра Лукашенка, який, поклавши праву руку на Конституцію, склав присягу як президент білоруською мовою.

На третьому десятку років правління Олександр Лукашенко стикнувся із безпрецедентними загальнонаціональними акціями протесту проти результатів президентських виборів 9 серпня, які гарантували йому шостий п’ятирічний термін.

Тисячі протестувальників закликали Лукашенка провести вільні та чесні вибори в Білорусі, стверджуючи, що голосування було сфальсифікованим. 66-річний білоруський лідер відповів на мирні акції протесту жорстокими арештами. Правозахисники повідомили також про окремі факти катування затриманих.