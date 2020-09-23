Реакції на таємну інавгурацію Олександра Лукашенка

У середу вранці Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Церемонія інавгурації пройшла у Палаці незалежності, повідомляє державне агентство «БелТА».

Про те, що інавгурація відбудеться 23 вересня, заздалегідь не повідомлялося. Зранку жителі Мінська виявили, що біля Палацу незалежності спостерігається скупчення техніки і військових, а проспект Незалежності перекритий. Це дало привід чуткам про таємну інавгурацію Лукашенка. Політики в коментарях ЗМІ заявляли, що це всього лише репетиція церемонії.

Згідно зі законом «Про президента Республіки Білорусь», церемонія складання присяги президентом повинна транслюватися на республіканському телебаченні і радіо. Але в цей час по всіх телеканалах білоруського ТБ показували серіали.

У цьому законі йдеться, що інавгурація має відбутися протягом двох місяців після виборів. Присяга президента повинна бути складена в присутності депутатів Палати представників, членів Ради Республіки, суддів Конституційного суду, Верховного суду. На інавгурацію можуть бути «запрошені» представники політичних партій, організацій громадянського суспільства та представники дипломатичного корпусу.

Як повідомляє держагентство «БелТА», на церемонію інавгурації Лукашенка запросили кілька сотень людей. Серед них – вищі посадові особи, депутати Палати представників і члени Ради Республіки, керівники державних органів влади і організацій, місцевих виконавчих і розпорядчих органів влади, республіканських засобів масової інформації, діячі науки, культури і спорту.

Відповідно до Конституції Республіки Білорусь, президент вступає на посаду після складення присяги такого змісту: «Вступаючи на посаду президента Республіки Білорусь, урочисто присягаюся вірно служити народові Республіки Білорусь, поважати і охороняти права і свободи людини і громадянина, дотримуватися і захищати Конституцію Республіки Білорусь, свято і сумлінно виконувати покладені на мене високі обов’язки».

Що сказав Лукашенко? У цей урочистий день президент із особливим почуттям присягає на вірність Вітчизні та народові. Він дуже пишається білорусами.

Сьогодні, здобувши перемогу, ми піднялися на новий рівень самосвідомості. Остигаючи від розпалу виборчих битв, ми побачили, як дозріває вся наша нація.

Я не можу, я не маю права залишити білорусів, які пов’язали з державним курсом не тільки політичні переваги, але і свою долю, майбутнє своїх дітей.

У післявиборчій ситуації колективи підприємств показали всю свою мудрість, обравши цех, а не площу.

Незважаючи на диявольсько-досконалий поштовх ззовні, білоруси зберігали повагу один до одного.

День вступу на посаду президента – це день нашої з вами перемоги, переконливої та доленосної.

Присягу Олександр Лукашенко виголосив білоруською мовою. Потім він підписав акт про складення присяги, після чого голова Центральної комісії Білорусі Лідія Єрмошина вручила Лукашенкові посвідчення президента Республіки Білорусь.

Із самого ранку 23 вересня мінчани помітили незвичний рух на проспекті Переможців у районі Палацу незалежності. Там спостерігалося скупчення техніки і військових, очевидці помітили в тому числі представників роти почесної варти. Проспект Незалежності в центрі Мінська був перекритий. Серед військових очевидці помітили в тому числі представників роти почесної варти, звертає увагу TUT.BY.

У соцмережах припустили, що готується таємна інавгурація Олександра Лукашенка. Однак політики в коментарях місцевим ЗМІ спростовували цю версію. Пізніше в місцевих телеграм-каналах з’явилося відео з проїздом уздовж проспекту Незалежності в Мінську кортежу з ескортом.

Раніше прессекретарка президента Лукашенка Наталя Ейсмонт в інтерв’ю «РИА Новости» пообіцяла назвати дату інавгурації «ближче до часу». Агентство припустило тоді, що церемонія може відбутися 29 вересня.

«Можу поки що сказати тільки, що ближче до часу інавгурації ми вам обов’язково повідомимо», – відповіла Ейсмонт.

Колишня кандидатка у президенти Світлана Тихановська прокоментувала таємну інавгурацію Олександра Лукашенка. У своєму телеграм-каналі вона написала:

Спроба визнати себе законним призвела лише до того, що попередні повноваження закінчились

«Ми всі розуміємо, що відбувається. Ця спроба визнати себе законним призвела лише до того, що попередні повноваження закінчились, і люди не дали йому нового мандату. Ця, так звана, інавгурація – це, звичайно, фарс. Насправді Лукашенко щойно вийшов на пенсію», – написала кандидатка.

За словами Тихановської, накази Лукашенка правоохоронним органам «більш нелегітимні і не підлягають виконанню».

Член президії Координаційної ради опозиції Білорусі і колишній дипломат Павло Латушко на своїй сторінці у фейсбуці написав, що сьогодні всі стали свідками «безпрецедентної ситуації». За його словами, «президент, який відходить, стверджує, що набрав більше ніж 80 відсотків голосів на виборах, провів спецоперацію зі своєї самоінавгурації» під «охороною ОМОНу, в обстановці таємниці і секретності, у вузькому колі спішно звезених чиновників».

Це більше нагадує злодійську сходку для коронації чергового злодія в законі

«Де радісні громадяни? Де дипломатичний корпус? Відверто кажучи, це більше нагадує злодійську сходку для коронації чергового злодія в законі, – пише Латушко. – Очевидно, що Олександр Лукашенко – президент виключно ОМОНу і жменьки брехливих чиновників».

«Диявольська жадоба влади і параноїдальний страх змусили його вкотре порушити закон. Відсьогодні він – більше не президент Республіки Білорусь. Він – просто глава ОМОНу, який без знаків розрізнення орудує на вулицях Білорусі, і купки бюрократів. Для нас же, громадян Білорусі, для світової спільноти він – тепер ніхто», – сказав Латушко.

Фейкові вибори. Фейкова інавгурація. Колишній президент Білорусі не стає менш колишнім

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус назвав церемонію інавгурації Олександра Лукашенка «фарсом».

«Який фарс, – написав Лінкявічус у твітері. – Фейкові вибори. Фейкова інавгурація. Колишній президент Білорусі не стає менш колишнім. Його нелегітимність – це факт із усіма наслідками, які випливають звідси», – додав міністр.

«Німецька хвиля» наводить слова офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Зайберта про те, що Німеччина не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі після його інавгурації.

«Олександр Лукашенко, інавгурація якого відбулася сьогодні, не має легітимності керувати своєю країною. Він відповідає за президентські вибори в Білорусі, які не були ані вільними, ані чесними. Словаччина підтримує громадян Білорусі», – заявив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок:

Директор українського Інституту світової політики Євген Магда на своїй сторінці у фейсбуці обмежився тегом #ТишкомНишкомВшосте.

Російський політтехнолог Гліб Павловський вважає, що Лукашенко продемонстрував білоруському суспільству невпевненість на посаді глави держави.

Лукашенко продемонстрував, що в країні є два центри впливу – уряд і протестувальники

«Цією дивною інавгурацією, формат якої був несподіваним навіть для його прихильників, Лукашенко продемонстрував, що в країні є два центри впливу – уряд і протестувальники – і що значна частина населення білоруської столиці не сприймає його як президента. Ймовірно, важко уявити більш чітку демонстрацію невпевненості влади у собі, ніж таємну інавгурацію. Це суперечить самому характеру такої церемонії, – наводить слова Павловського Білоруська служба Радіо Свобода. – Такий крок Лукашенка опосередковано підтримує напружену ситуацію в країні».

Телебачення «Белсат», яке мовить білоруською мовою з Польщі, помістило у твітері фотомонтаж із написом: «Ця фотографія найкраще показує, як цілий білоруський народ бачить цю інавгурацію!».

Люди по всій Білорусі виходять на вулиці на знак протесту проти таємної інавгурації Лукашенка, пише у твітері телеканал NEXTA і подає світлини:

Вибори президента Білорусі пройшли 9 серпня. У них, за офіційними даними Центрвиборчкому, переміг чинний президент Олександр Лукашенко з 80,1% голосів. За альтернативного кандидата в президенти Світлану Тихановську проголосували 10,1% білорусів, вважає ЦВК країни. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тихановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тихановська виїхала з країни до Литви після подачі скарги в ЦВК.

Після оголошення результатів виборів люди почали виходити на вулиці, протести в країні тривають уже сьомий тиждень.

Канада, Велика Британія і кілька країн ЄС, включно зі сусідніми з Білоруссю Литвою і Польщею, не визнали результатів останніх виборів в Білорусі. Раніше найбільші партії, представлені в Європейському парламенті, вже оголосили Лукашенка персоною нон ґрата.

У матеріалі використані, серед іншого, публікації Білоруської служби Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»