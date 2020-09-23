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23 вересня 2020, Київ 21:28
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Таємна інавгурація Лукашенка: що про це думають білоруси? (відео)

Таємна інавгурація Лукашенка: що про це думають білоруси? (відео)
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Таємна інавгурація Лукашенка: що про це думають білоруси? (відео)

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23 вересня вранці відбулася інавгурація Олександр Лукашенка на посаду президента Білорусі, попри суперечливі вибори та масові протести білоруського суспільств проти офіційного оголошених їхніх результатів. Церемонія інавгурації відбулася у Палаці незалежності. Про те, що інавгурація відбудеться 23 вересня, заздалегідь не повідомлялося. Зранку жителі Мінська виявили, що біля Палацу незалежності спостерігається скупчення техніки і військових, а проспект Незалежності перекритий. Що білоруси думають про таємну інавгурацію Олександра Лукашенка? Про це Білоруська редакція Радіо Свобода цікавилася на вулицях Мінська.

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