23 вересня вранці відбулася інавгурація Олександр Лукашенка на посаду президента Білорусі, попри суперечливі вибори та масові протести білоруського суспільств проти офіційного оголошених їхніх результатів. Церемонія інавгурації відбулася у Палаці незалежності. Про те, що інавгурація відбудеться 23 вересня, заздалегідь не повідомлялося. Зранку жителі Мінська виявили, що біля Палацу незалежності спостерігається скупчення техніки і військових, а проспект Незалежності перекритий. Що білоруси думають про таємну інавгурацію Олександра Лукашенка? Про це Білоруська редакція Радіо Свобода цікавилася на вулицях Мінська.