Таємна інавгурація Лукашенка: що про це думають білоруси? (відео)
23 вересня вранці відбулася інавгурація Олександр Лукашенка на посаду президента Білорусі, попри суперечливі вибори та масові протести білоруського суспільств проти офіційного оголошених їхніх результатів. Церемонія інавгурації відбулася у Палаці незалежності. Про те, що інавгурація відбудеться 23 вересня, заздалегідь не повідомлялося. Зранку жителі Мінська виявили, що біля Палацу незалежності спостерігається скупчення техніки і військових, а проспект Незалежності перекритий. Що білоруси думають про таємну інавгурацію Олександра Лукашенка? Про це Білоруська редакція Радіо Свобода цікавилася на вулицях Мінська.
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