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23 вересня 2020, Київ 23:04
Новини | Політика

У Києві пікетували посольство Білорусі на знак протесту проти інавгурації Лукашенка

Учасники акції скандували «Хай живе Білорусь», «Саша, йди!», «Свобода»

Білоруси, які виїхали в Україну в пошуках безпеки, 23 вересня зібралися біля білоруського посольства в Києві на знак протесту проти інавгурації Олександра Лукашенка.

Більшість із них є працівниками ІТ-компаній, які зараз працюють в Україні, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Учасники акції скандували «Хай живе Білорусь», «Саша, йди!», «Свобода».

Акція тривала більше ніж годину. Весь цей час посольство охороняли в посиленому режимі. У кількох вікнах світилося.

Згідно з офіційним повідомленням, посол Білорусі в Україні Ігор Сокол перебував у Мелітополі Запорізької області, де зустрічався з керівництвом місцевої влади та білоруської діаспори.

Вранці 23 вересня Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Церемонія інавгурації пройшла у Палаці незалежності, повідомило державне агентство «БелТА».

Про те, що інавгурація відбудеться 23 вересня, заздалегідь не повідомлялося. Зранку жителі Мінська виявили, що біля Палацу незалежності спостерігається скупчення техніки і військових, а проспект Незалежності перекритий. Це дало привід чуткам про таємну інавгурацію Лукашенка.

Після проведення церемонії люди вийшли на вулиці білоруських міст на знак протесту. Протестувальників жорстоко розганяють силовики, застосовуючи водомети, а також, за словами очевидців, сльозогінний газ.

Білорусь: Таємна інавгурація Лукашенка у фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Білорусь: Таємна інавгурація Лукашенка у фото

Олександр Лукашенко офіційно вступив на посаду президента Білорусі. Як пройшла перша в історії Білорусі таємна інавгурація президента – дивіться у фотогалереї Білоруської редакції Радіо Свобода

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