Україна визначиться щодо статусу Лукашенка – Кулеба

Вибори у Білорусі не були вільними, чесними і прозорими, а щодо політичного статусу президента Олександра Лукашенка, то позиція Києва ще буде визначена. Про це сьогодні в Ужгороді заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з угорським колегою Петером Сіярто, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Інавгурація була таємна, жоден іноземний посол не був запрошений на цю інавгурацію. Навіть посол Російської Федерації, яка підтримує Лукашенка. Стосовно оцінки інавгурації і політичного статусу Лукашенка будемо проводити додаткові наради і консультації, щоб визначити наші позиції», – зазначив глава МЗС України.

У середу, 23 вересня, у палаці Незалежності в Мінську відбулася інавгурація Олександра Лукашенка, який, поклавши праву руку на Конституцію, склав присягу як президент білоруською мовою.

З самого ранку 23 вересня у Мінську фіксували пожвавлення спецтранспорту та військових у центрі міста. Очевидці повідомляли про присутність представників роти почесної варти. Проспект Незалежності в центрі Мінська перекрили.

На третьому десятку правління Олександр Лукашенко стикнувся із безпрецедентними загальнонаціональними акціями протесту проти результатів президентських виборів 9 серпня, які гарантували йому шостий п’ятирічний термін.

Тисячі протестувальників закликали Лукашенка провести вільні та чесні вибори в Білорусі, стверджуючи, що голосування було сфальсифікованим. 66-річний білоруський лідер відповів на мирні акції протесту жорстокими арештами. Правозахисники повідомили також про окремі факти катування затриманих.

Одна з лідерок опозиції Світлана Тихановська попередила, що будь-яка спроба проведення інавгурації буде «незаконною».