Нелегітимний: Україна не визнає Лукашенка | Свобода Live

Таємна інавгурація Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білорусі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Чи погіршаться після цього і так непрості відносини між Києвом та Мінськом? І як може відповісти Лукашенко? Про це говоримо у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;

Павло Латушко, член президії Координаційної ради з трансферу влади у Білорусі;

Роман Безсмертний, посол України у Білорусі в 2010-2011 роках;

Євген Магда, політолог, директор Інституту світової політики.