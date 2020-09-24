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24 вересня 2020, Київ 18:50
Новини | Політика

Візит Зеленського до Білорусі скасований – речниця

Зустріч Олександра Лукашенка (л) та Володимира Зеленського (п) в Житомирі, 4 жовтня 2019 року

Візит президента України Володимира Зеленського до Білорусі скасований, повідомила його речниця Юлія Мендель у коментарі Радіо Свобода.

«Справді, візит президента України до Білорусі, що планувався в жовтні, був скасований», – розповіла Мендель Радіо Свобода, не уточнивши деталі.

Посол Білорусі в Україні Ігор Сокол в інтерв’ю виданню Ukraine Business Review заявив, що днями українська сторона звернулася до Білорусі з ініціативою перенести Форум регіонів Білорусі та України на 2021 рік. Захід мав відбутися в місті Гродно в жовтні, його планував відвідати Зеленський.

Вранці 23 вересня у палаці Незалежності в Мінську відбулася неанонсована інавгурація Олександра Лукашенка. Низка країн Заходу вже заявили, що не визнають Лукашенка президентом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що «з огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня «інавгурація» О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави».

Білорусь: Таємна інавгурація Лукашенка у фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Білорусь: Таємна інавгурація Лукашенка у фото

Олександр Лукашенко офіційно вступив на посаду президента Білорусі. Як пройшла перша в історії Білорусі таємна інавгурація президента – дивіться у фотогалереї Білоруської редакції Радіо Свобода

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