«Умови прийнятні, нові подруги чудові» – білоруська опозиціонерка Колесникова написала листа з СІЗО

Одна з лідерок білоруської опозиції Марія Колесникова написала батькові Олександрові Колесникову листа з СІЗО в місті Жодіно, повідомляє її сторінка у фейсбуці.

У повідомленні йдеться, що батько політика через півтора тижня після відправлення отримав у Мінську лист із біло-червоно-білими сердечками і білою стрічкою в конверті.

«Зі мною все гаразд, умови прийнятні і нові подруги чудові. Ми займаємося фітнесом на вулиці під час прогулянки і багато їмо. Дуже сумую за тобою і Танею. Я дуже сподіваюся, що з нею і командою все в порядку. Обіймаю міцно їх усіх. Обов’язково скажи їм не здаватися, тільки вперед! Ці всі, хто мене викрадав, неймовірно слабкі і в істериці. Вони навіть не вміють робити свою роботу добре. У них скрізь бардак і хаос. І це не жарт», – ідеться в листі.

Влада Білорусі намагалася вислати Колесникову з країни 7 вересня, але не змогла: жінка порвала білоруський паспорт і відмовилася виїхати в Україну, як її соратники, яких вдалося вислати. 10 вересня вона розповіла про погрози, які отримувала від силовиків.

Слідчий комітет Білорусі висунув їй офіційне обвинувачення за частиною 3 статті 361 Кримінального кодексу країни («Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, вчинені з використанням ЗМІ та мережі інтернет»). За цією частиною статті їй загрожує від двох до п’яти років позбавлення волі.

Олександр Лукашенко 23 вересня взяв участь у церемонії вступу на посаду президента Білорусі. Вперше в сучасній історії країни церемонія інавгурації була проведена таємно для громадськості. Після цього в різних містах відбулися акції протесту, силовики жорстко розганяли демонстрантів у Мінську, всього було затримано більш як 360 людей.

ЄС визнав, що інавгурація і новий президентський термін Лукашенка не мають достатньої демократичної легітимності. У США заявили, що не вважають Лукашенка законним президентом Білорусі. МЗС Великої Британії визнав таємну інавгурацію такою, що дискредитує. Також не визнали легітимною інавгурацію Лукашенка Німеччина, Чехія, Словаччина, Литва, Польща, Україна і Данія.