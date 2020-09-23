У Білорусі жорстко затримують учасників протестів після інавгурації Лукашенка. Є поранені

У центрі Мінська силовики жорстко затримують і б’ють протестувальників, які вийшли на вулиці білоруської столиці в зв’язку з раптовою інавгурацією Олександра Лукашенка.

За даними правозахисного центру «Весна», по всій країні затримані щонайменше 160 людей. Чути вибухи світлошумових гранат.

Ближче до вечора 23 вересня біля стели «Мінськ – місто-герой» зібралися близько п’яти тисяч людей. ОМОН у зеленій і чорній формі розігнав присутніх за допомогою водометів.

Кілька десятків людей затримали, інші розбіглися по найближчих дворах і магазинах.

Частина протестувальників сховалася від силовиків у прилеглому торговому центрі, але жорсткі затримання почалися і там.

Співробітники ОМОНу валять людей на асфальт і заламують руки за спину. До деяких при затриманні застосовують силу, кажуть очевидці. Учасники акції при цьому скандують «Ганьба!», повідомляє телеканал «Настоящее время».

Затримання відбуваються також біля Немиги і Палацу спорту. На тротуарах уздовж вулиці Машерова залишаються кілька тисяч протестувальників. По місту формуються локальні колони. Надходять повідомлення про поранених.

Біля ТЦ «Галерея», до якого відступили протестувальники, люди вишикувалися в ланцюг. Вони не пропустили машину ДАІ і вийшли на проїжджу частину. Автомобілі сигналять їм на знак підтримки.

Співробітники ОМОНу хотіли пройти в торговий центр, але охоронці не пропустили їх і закрили всі двері. Силовики затримали багатьох людей біля бізнес-центру Royal Plaza на проспекті Переможців.

У Бресті також пройшли масові затримання. Як розповіла телеканалу «Настоящее время» журналістка і головний редактор видання «Бінокль» Ксенія Петрович, у місті ОМОН зачищав двори, в яких ховалися протестувальники, до деяких при затриманні застосовують силу.

Масові акції проти інавгурації Лукашенка також пройшли у Вітебську, Могильові, Жодіно, Солігорську і декількох інших містах.

Олександр Лукашенко 23 вересня таємно вступив на посаду президента Білорусі. Координаційна рада опозиції заявила про безстрокову акцію непокори. Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська назвала інавгурацію фарсом: «Насправді сьогодні Лукашенко просто пішов на пенсію».

Легітимність Лукашенко як президента також не визнали США, вісім країн ЄС і Україна.