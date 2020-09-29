Велика Британія і Канада запровадили санкції проти Лукашенка

Велика Британія і Канада оголосили 29 вересня про запровадження санкцій проти Олександра Лукашенка, його сина Віктора і ще кількох білоруських високопосадовців.

Обмежувальні заходи передбачають заборону на в’їзд і заморожування фінансових рахунків внесених до списку санкцій осіб.

Лондон і Оттава наголошують, що рішення є відповіддю на фальсифікацію урядом Білорусі результатів президентських виборів 9 серпня, а також на насильство щодо учасників мирних протестів.

Крім Лукашенка і його сина, під санкції потрапили голова адміністрації президента Ігор Сергієнко, голова МВС Юрій Караєв, його заступники Олександр Барсуков і Юрій Назаренко, заступник командувача внутрішніх військ МВС Хазалбек Атабеков і командир мінського загону спецпризначенців Дмитро Балаба.

Понад 12 тисяч людей були затримані на масових протестах у Білорусі після того, як ЦВК країни оголосила Лукашенко переможцем президентських виборів. Учасники протестів називають його перемогу нечесною, а обраною главою держави вважають колишню кандидатку від опозиції Світлану Тихановську. Вона під тиском влади, як і кілька інших опозиційних лідерів і активістів, була змушена залишити Білорусь і зараз перебуває в Литві. Сам Лукашенко звинувачення у фальсифікаціях заперечує.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив Reuters, що Олександр Лукашенко має відповісти за порушення прав людини і фальсифікацію підсумків голосування. «Ми не можемо просто мати ситуацію, за якої, наприклад, Олександр Лукашенко і, будемо відверті, Володимир Путін вважають, що порушення прав людини і фальсифікації залишаться без відповіді», – наголосив Рааб.

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань сказав з приводу санкцій проти Лукашенка і його оточення, що «Канада не має наміру мовчки спостерігати за тим, як уряд Білорусі систематично нехтує правами людини і не демонструє прагнення до діалогу і вироблення спільного рішення з опозицією».