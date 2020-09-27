Макрон: Лукашенку слід добровільно піти

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Олександру Лукашенко слід добровільно залишити посаду. Про це Макрон заявив в інтервʼю газеті Le Journal du Dimanche, опублікованому 26 вересня.

Макрон вважає, що в Білорусі триває криза авторитарної влади, яка не здатна зрозуміти логіку демократії і намагається утриматися силою.

«Лукашенко має піти», – твердить Макрон. За словами французького лідера, 14 вересня в розмові з президентом Росії Володимиром Путіним він сказав, що «Росія має зіграти свою роль, і ця роль може бути позитивною, якщо вона підштовхне Лукашенка до поваги виборчого права і звільнення політичних в’язнів».

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти переобрання Олександра Лукашенка. Демонстранти вважають голосування сфальсифікованим і вимагають проведення чесних виборів та покарання силовиків, причетних до насильства.

Країни ЄС і США 23 вересня заявили, що відмовляються визнати Олександра Лукашенка президентом Білорусі, після його несподіваної інавгурації 23 вересня, яка викликала посилення масових протестів по всій країні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у твіттері, що «з огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня «інавгурація» О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави».