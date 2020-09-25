«Сигнал для європейців». Безсмертний про невизнання Україною інавгурації Лукашенка.

Заява міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у твітері про те, що Україна не визнає інавгурацію та повноваження Олександра Лукашенка, як президента Білорусі, було більше спрямоване на світову спільноту, зокрема – на Європу, вважає дипломат Роман Безсмертний, колишній надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011рр.). Про це він заявив у прямому ефірі на Радіо Свобода.

«Очевидно, що використаний канал свідчить про те, що це сигнал більше для європейців, для європейських країн, країн світу, щоб стати в ряд з тими країнами, які поділяють цю позицію (про невизнання інавгурації – ред.) Але треба розуміти, що подібну позицію від імені української держави можуть давати два інститути – президент і парламент. Очевидно і те, що міністр закордонних справ ніколи сам таку думку не висловлює. Це думка, яка відповідає позиції політичного керівництва країни. Хотілося б так думати», – заявив Безсмертний.

За словами Безсмертного, таку політичну оцінку з боку МЗС слід розрізняти від інших видів взаємовідносин між двома країнами.

«Була дана просто політична оцінка події, яка відбулася. І треба розрізняти, скажімо, політичну оцінку, консульські стосунки, права громадян, економічну співпрацю та бізнес», – зазначив Безсмертний.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму твіттері заявив напередодні, що проведена таємно інавгурація Олександра Лукашенка на посаду президента Білорусі не означає його визнання легітимним головою Білоруської держави.

Олександр Лукашенко 23 вересня взяв участь у церемонії вступу на посаду президента Білорусі. Вперше в сучасній історії країни церемонія інавгурації була проведена таємно для громадськості. Після цього в різних містах відбулися акції протесту, силовики жорстко розганяли демонстрантів у Мінську, всього було затримано більш як 360 людей.

ЄС визнав, що інавгурація і новий президентський термін Лукашенка не мають достатньої демократичної легітимності. У США заявили, що не вважають Лукашенка законним президентом Білорусі. МЗС Великої Британії визнав таємну інавгурацію такою, що дискредитує. Також не визнали легітимною інавгурацію Лукашенка Німеччина, Чехія, Словаччина, Литва, Польща, Україна і Данія.

Станом на ранок 24 вересня відомо, що з інавгурацією Олександра Лукашенка привітав лише президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов.

Олександр Лукашенко 23 вересня таємно вступив на посаду президента Білорусі. Координаційна рада опозиції заявила про безстрокову акцію непокори. Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська назвала інавгурацію фарсом.