Білорусь: чоловік, який підпалив себе біля будівлі міліції у Смолевичах, помер у лікарні

36-річний Сергій Радченя, чоловік, який минулого тижня підпалив себе перед будівлею міліції у білоруських Смолевичах, помер у лікарні.

«У лікарні швидкої медичної допомоги в Мінську сьогодні вночі помер чоловік, який скоїв самоспалення у Смолевичах. Пацієнт перебував у вкрай тяжкому стані в реанімації Республіканського опікового центру. На жаль, попри всю надану медичними працівниками допомогу, його врятувати не вдалося», – повідомило Міністерство охорони здоров’я на сторінці у Telegram.

Повідомляється, що чоловік отримав опіки 84% тіла, включаючи дихальні шляхи.

18 вересня у місті Смолевичі Мінської області Білорусі під одним із місцевих відділків поліції чоловік здійснив акт самоспалення.

Раніше речниця МВС Білорусі Ольга Чамаданова заявляла, що чоловік «неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вживання алкоголю, також говорив про спроби самогубства». Слідчий комітет Білорусі, у свою чергу, стверджував, що у 2016 році Сергій Радченя нібито лікувався через схильність до суїциду. У МВС про цей факт не згадували.

За повідомленнями, чоловік жив у будинку матері в селі Задомля. Його вчинок пов’язують із проявом спротиву діям силовиків. Однак сестра чоловіка Олена заявила журналістам, що «все через алкоголь».