У Білорусі під відділком міліції чоловік вчинив спробу самоспалення

У місті Смолевичі Мінської області Білорусі під одним із місцевих відділків поліції чоловік здійснив спробу самоспалення. Як повідомляє 18 вересня Білоруська служба Радіо Свобода, чоловік облився бензином і підпалив себе. За повідомленнями, це сталося на сходах місцевого відділу міліції.

«Це молодий хлопець, який хотів довести свою правоту», – повідомили очевидці журналістам.

Підтвердити або спростувати цю інформацію в Смолевицькому управлінні міліції відмовились. У пресслужба МВС Білорусі теж інцидент не коментували.

Про стан чоловіка наразі нічого невідомо, як і конкретні мотиви його вчинку.