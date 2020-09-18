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18 вересня 2020, Київ 16:32
Новини | Міжнародні

У Білорусі під відділком міліції чоловік вчинив спробу самоспалення

Міліціянт у Смолевичах, фото ілюстративне

У місті Смолевичі Мінської області Білорусі під одним із місцевих відділків поліції чоловік здійснив спробу самоспалення. Як повідомляє 18 вересня Білоруська служба Радіо Свобода, чоловік облився бензином і підпалив себе. За повідомленнями, це сталося на сходах місцевого відділу міліції.

«Це молодий хлопець, який хотів довести свою правоту», – повідомили очевидці журналістам.

Підтвердити або спростувати цю інформацію в Смолевицькому управлінні міліції відмовились. У пресслужба МВС Білорусі теж інцидент не коментували.

Про стан чоловіка наразі нічого невідомо, як і конкретні мотиви його вчинку.

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