ЄС відмовляється визнавати Лукашенка президентом Білорусі – Боррель

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС підтвердив позицію блоку про те, що він відмовляється визнати Олександра Лукашенка президентом Білорусі після його несподіваної інавгурації 23 вересня, яка викликала масові демонстрації по всій країні.

«Ця «інавгурація» прямо суперечить волі значної частини населення Білорусі, вираженої в численних, безпрецедентних і мирних протестах після виборів, і спонукає лише до подальшого поглиблення політичної кризи в Білорусі», – заявив 24 вересня віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель.

Він додав, що Брюссель нині переглядає свої відносини з Мінськом.

«Позиція Європейського союзу очевидна: громадяни Білорусі заслуговують на право бути представленими тими, кого вони вільно обирають», – сказав Боррель.

Він зазначив, що ЄС «вражений і зворушений мужністю білоруського народу, який продовжує мирно захищати демократію і свої основні права, попри жорстокі репресії з боку білоруської влади».

ЄС готує санкції проти близько 40 осіб, які вважаються відповідальними за репресії в Білорусі, а також розглядає можливість покарання самого Олександра Лукашенка, повідомили агенції AFP в дипломатичних колах. Втім для такого рішення потрібна одностайність 27 країн0членів ЄС, але Кіпр виступає проти, вимагаючи, щоб ЄС також вжив заходів проти Туреччини у суперечці про діяльність Анкари щодо розвідки запасів газу в східному Середземномор’ї.

Дві інші країни, Швеція і Фінляндія, відмовляються накладати санкції на Лукашенка, виступаючи за переговори із ним за посередництва ОБСЄ, повідомили джерела AFP. За попередніми даними, це питання може обговорюватися на саміті ЄС 1-2 жовтня в Брюсселі.

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Тим часом США також заявили, що «вибори 9 серпня (в Білорусі – ред.) не були вільними і справедливими. Оголошені результати були сфальсифіковані і не підтверджували легітимність», – сказав 23 вересня у коментарі Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода представник Держдепартаменту.

«Сполучені Штати не можуть вважати Олександра Лукашенка законно обраним лідером Білорусі», – сказав представник Держдепартаменту.

У відомстві закликали до «загальнонаціонального діалогу», який призвів би до «вільних і справедливих виборів під наглядом незалежних спостерігачів». Першим кроком до «справжнього національного діалогу» в Держдепартамені США назвали зЗвільнення несправедливо затриманих і припинення репресій проти мирних протестувальників».

23 вересня силовики у Мінську жорстко затримували протестувальників, які вийшли на вулиці білоруської столиці в зв’язку з раптовою інавгурацією Олександра Лукашенка. Масові акції проти інавгурації Лукашенка також пройшли у Вітебську, Могильові, Жодіно, Солігорську і декількох інших містах.

Олександр Лукашенко 23 вересня таємно вступив на посаду президента Білорусі. Координаційна рада опозиції заявила про безстрокову акцію непокори. Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська назвала інавгурацію фарсом.

Легітимність Лукашенко як президента також не визнав Захід і Україна.