Президент Франції Емманюель Макрон закликав ОБСЄ стати посередником у вирішенні політичної кризи у Білорусі, яка виникла після останніх президентських виборів. Про це він заявив 28 вересня під час візиту до Литви.

Макрон пообіцяв, що Париж «зробить все можливе, щоб це посередництво стало реальністю».

Він додав, що цю ініціативу підтримує президент Росії Володимир Путін.

Президент Франції підтвердив, що збирається зустрітися у Литві з кандидаткою у президенти Білорусі Світланою Тихановською.

Тихановська, яка була головною опоненткою Олесандра Лукашенка на президентських виборах 9 серпня, виїхала до Литви після дня виборів. Вона не визнала перемогу Лукашенка.

У Білорусі майже два місяці не вщухають протести після президентських виборів, на яких, за даними ЦВК, ушосте переміг Олександр Лукашенко. 23 вересня відбулася його таємна інавгурація на посаду президента.

«Лукашенко просто пішов на пенсію», – прокоментувала раптову інавгурацію екскандидатка в президенти Світлана Тихановська. Координаційна рада опозиції заявила про безстрокову акцію непокори.

Країни Заходу не визнали Лукашенка президентом.