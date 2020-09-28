«Стріляти на ураження»: свідок вбивства протестувальника Тарайковського виїхав до України

Свідок загибелі учасника протестів Олександра Тарайковського виїхав до України, повідомляє кореспондентка білоруської служби Радіо Свобода 28 вересня.

Архітектор-дизайнер В’ячеслав Смольський, за його словами, мусив виїхати з Білорусі після того, як звернувся до штабу опозиціонера Віктора Бабарика з пропозицією виступити свідком обвинувачення у справі про вбивство Тарайковського.

Про вбивство Тарайковського Смольський розповів у Білоруському інформаційному центрі в Києві. Він згадав, що під час маршу 9 серпня групу протестувальників, серед яких був і він, розганяли силовики з ОМОНу та загону спеціального реагування «Алмаз», використовуючи травматичну зброю та світлошумові гранати.

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«В якийсь момент я почав знімати відео. Не розумію, чому, але воно стало дуже важливим. Попереду мене був Тарайковський, який йшов у шортах, у майці, з порожніми руками – і це добре видно на відео. Це підтверджує, що версія МВС, нбито він підірвався на саморобному вибуховому пристрої, яку ніс у бік силовиків – нахабна брехня і спроба приховати злочини проти людяності», – сказав він.

За словами учасника протестів, силовики були в бронежилетах та озброєні, тоді як у протестувальників зброї не було.

«Cиловики виконували наказ, і їхньою метою було стріляти на ураження і в будь-який спосіб придушити протест. Олександр (Тарайковський – ред.), який рухався в бік силовиків, підняв руки вгору, і в цей момент повз нього пролетіла світлошумова граната, яка летіла йому в живіт, але не зачепила. А коли він пройшов ще два метри вперед, в нього вистрілили, після чого він почав хилитися й падати, і, як вже видно з іншого відео, у нього був ще один постріл, з іншого боку», – сказав Смольський.

Як пояснив свідок, після його спілкування зі штабом БабарикА силовики провели там обшуки і вилучили комп’ютери, на яких, на думку Смольського, виявили його листування з юристами штабу. Він вже переховувався, коли хтось зламав замок його квартири.

Смольський виїхав до України 17 вересня. В Білорусі в нього лишилися наречена і батьки.

Олександр Тарайковськой загинув під час розгону демонстрації біля станції метро «Пушкінська» в Мінську 10 серпня. Міністерство внутрішніх справ Білорусі стверджувало, що демонстрант загинув від вибуху у нього в руках саморобного вибухового пристрою.

Однак на відеозаписі пристрою в його руках не видно, а причиною смерті в медичному висновку названо поранення грудної клітини. Учасники акцій протесту переконані, що Тарайковського застрелив спецпідрозділ. Згодом інформаційна агенція AP отримала відео, на якому видно, що протестувальник був беззбройним.