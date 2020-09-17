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17 вересня 2020, Київ 14:36
Новини | Міжнародні

«Список Тарайковського»: Тихановська складає санкційний список білоруських силовиків, причетних до насильства

Світлана Тихановська

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська працює над санкційним «списком Тарайковського». До нього увійдуть причетні до репресій чиновники та силовики, які били та катували протестувальників у Білорусі, пише білоруська служба Радіо Свобода.

«Нам передали імена тих, хто катує та б’є людей. Тому ми готуємо окремий список посадових осіб та працівників правоохоронних органів, які брали участь і продовжують брати участь у зловживаннях міліції. Ми назвали це «списком Тарайковського». Олександр Тарайковський став першою жертвою міліцейського насильства. До санкційного списку ввійдуть особи, причетні до катувань, незаконних арештів та катувань затриманих. Ми активно працюємо з правозахисниками та проектом «Чорна книга Білорусі» з метою виявлення винних. Список буде опублікований і постійно розширюватиметься», – ідеться в повідомленні телеграм-каналу Тихановської.

У Білорусі продовжується політична криза, пов’язана з багатотисячними протестами проти оголошеної владою перемоги на президентських виборах Олександра Лукашенка.

Він балотувався на шостий термін поспіль. Прихильники опозиції називають результати сфальсифікованими і закликають провести нові вибори, а також вимагають відставки Лукашенка.

Держави ЄС підсумки голосування в Білорусі не визнали, разом із ще низкою західних країн. Брюссель закликає Мінськ припинити переслідування учасників масових виступів і покласти край насильству з боку співробітників правоохоронних органів.

14 вересня в Сочі відбулися переговори Лукашенка з російським президентом Володимиром Путіним, який одним із перших привітав білоруського президента з перемогою на виборах 9 серпня.

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