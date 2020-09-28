Макрон зустрінеться з Тихановською у Вільнюсі – AFP

Президент Франції Еммануель Макрон проведе зустріч зі Світланою Тихановською 29 вересня під час візиту до Литви, повідомляє інформаційна агенція France-Presse (AFP) з посиланням на адміністрацію французького лідера.

За даними агенції, президент Франції зустрінеться з Тихоновською у Вільнюсі у вівторок вранці.

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Раніше представник французького уряду Габріель Атталус заявив, що Еммануель Макрон готовий зустрітися зі Світланою Тихановською під час свого візиту до Литви, якщо вона попросить зустрічі.

Тихановська, яка була головною опоненткою Олесандра Лукашенка на президентських виборах 9 серпня, виїхала до Литви після дня виборів. Вона не визнала перемогу Лукашенка.

21 вересня Світлана Тихановська заявила, що очікує від Євросоюзу невизнання легітимності Лукашенка, а також закликала припинити підтримувати режим фінансово. Голова дипломатичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Тихановська демонструє здатність до «справжнього керівництва».