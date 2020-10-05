ОМОН став основним державним інститутом у Білорусі – політолог

(Рубрика «Точка зору»)

Білоруська держава позбавляє себе своїх функцій, залишаючи тільки ті, що забезпечують збереження влади. Держава свідомо руйнується задля посилення режиму.

Стисло:

Політична криза 2020 року розбила багато ілюзій, викрила справжнє існування лукашенківської держави. І виявилося, що держава за короткий час деградувала, відбулася її редукція до політичного режиму.

Державні установи перестали виконувати свої обов'язки.

Влада взяла курс на розкол суспільства, фактично оголосивши громадянську війну більшості своїх громадян.

Білоруська держава відмовляється від функції захисника суверенітету. Олександр Лукашенко закликає Путіна ввести в Білорусь російські війська, щоб захистити його, Лукашенкову, владу.

За останні місяці правова система та інститути правосуддя були майже повністю зруйновані, без чого існування повноцінної сучасної держави неможливе.

Держава може повернути свої функції лише шляхом демонтажу існуючого режиму.

Політична криза 2020 року розбила багато ілюзій, оголила справжню суть держави Лукашенка. Настав момент істини

У 1994 році Олександр Лукашенко прийшов на посаду президента з ідеєю створення в Білорусі сильного уряду. Як він тоді любив говорити, «влада лежала в багнюці». Ба більше, поняття «сильна влада» ототожнювалося з поняттям «сильна держава». Під знаком таких уявлень минуло 26 років. Державні ЗМІ оголосили Лукашенка «батьком білоруської державності».

Після подій 2014 року білоруські експерти дружно стверджували, що кримський та донбаський сценарії в Білорусі неможливі, оскільки існують потужні державні інституції, чого не було в Україні.

Однак політична криза 2020 року розбила багато ілюзій, оголила справжню суть держави Лукашенка. Настав момент істини. І виявилося, що держава за короткий час деградувала, відбулася її редукція до політичного режиму.

Різниця полягає в тому, що держава виконує функції обслуговування суспільних потреб, регулює відносини між громадянами, захищає суверенітет країни від зовнішніх загроз тощо. А політичний режим – це сукупність засобів і методів, за допомогою яких здійснюється політична влада. Якщо простіше, то це механізм збереження влади.

Держава не впоралася із завданням формування білоруської нації. Натомість відбувалася консервація спільноти «совків», «росіян зі знаком якості»

Зараз в експертному середовищі стало модно говорити про дефолт державних функцій, державні установи перестали виконувати свої обов'язки.

Слід зазначити, що й раніше існували сумніви щодо повноцінного виконання лукашенківською державою своїх функцій. Так, наприклад, вона не впоралася із завданням формування білоруської нації. Натомість відбувалася консервація спільноти «совків», «росіян зі знаком якості». Остаточний процес формування білоруської нації відбувся під час нинішньої революції, саме в боротьбі з режимом Лукашенка.

А економічні функції лукашенківська держава виконувала дуже погано. Державний сектор економіки перебуває у великому застої. Постійна боротьба з бізнесом підривала основи розвитку країни. Але зараз процес самознищення держави сильно прискорився. І одночасно в багатьох напрямках.

Лукашенко тепер, махнувши рукою на суверенітет, закликає Володимира Путіна ввести російські війська у Білорусь щоб захистити його владу

До цього часу, коли повноцінне громадянське суспільство було відсутнє, а нація «недосформована», державні інституції були єдиною ланкою, яка об’єднувала білорусів у спільний соціум. Зараз держава відмовилася виконувати цю функцію. Влада взяла курс на розкол суспільства, фактично оголосивши громадянську війну більшості своїх громадян. Тепер держава становить небезпеку для соціуму.

Білоруська держава відмовляється від функції захисника суверенітету. Олександр Лукашенко, якого державні ЗМІ оголосили «батьком білоруської державності», який останнім часом багато разів говорив, що білоруси більше не повинні ходити «під батогом» якихось зовнішніх сил, тепер, махнувши рукою на суверенітет, закликає Володимира Путіна ввести російські війська у Білорусь щоб захистити його владу.

На наших очах фактично руйнується зовнішня політика Білорусі, країна втрачає свою міжнародну суб'єктність. Дипломатія звелася до візитів російських губернаторів.

За останні місяці правова система та інститути правосуддя були практично повністю зруйновані, без чого існування повноцінної сучасної держави неможливе. Жодні закони у Білорусі тепер не діють. Адвокати стали непотрібною професією, тому зараз їх утискають.

Головним державним інститутом став ОМОН. Реклама цієї структури як рятівника країни з’явилася на БТ

У державі послідовно знищують структури бізнесу, культури (Купалівський театр), спорту, які підозрюють у нелояльності до правлячого режиму.

Держава позбавляє себе своїх функцій, залишаються тільки ті, що забезпечують збереження влади. Головним державним інститутом став ОМОН. Реклама цієї структури як рятівника країни з’явилася на БТ. Держава зведена до режиму. Працює лише те, що допомагає його виживанню. Більше того, можна сказати, що держава свідомо руйнується з метою посилення режиму.

Щоправда, залишилася соціальна функція. Держава все ще виплачує зарплату бюджетникам і пенсії. Зараз це єдина різниця між Білоруссю та Венесуелою, де вже давно впровадили картки на всі товари, включно з туалетним папером.

Таким чином, держава може повернути свої функції лише шляхом демонтажу існуючого режиму.

Валерій Карбалевич – політичний оглядач Білоруської редакції Радіо Свобода

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Оригінал публікації – на сайті Білоруської редакції Радіо

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