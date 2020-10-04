«Хода за звільнення політв'язнів» пройшла в Мінську – фотогалерея

Десятки тисяч людей взяли участь в «Ході за звільнення політичних в'язнів», яка пройшла в неділю 4 жовтня в столиці Білорусі, Мінську. Проти протестувальників застосували водомети. Перш ніж акція розпочалася, міліція затримала понад десяток людей.



Від початку президентської кампанії кількість політичних в'язнів у тій країні зросла від трьох до 77 людей.



Триває 57-й день протестів проти фальсифікації президентських виборів.