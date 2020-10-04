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04 жовтня 2020, Київ 19:59
Фотогалереї

«Хода за звільнення політв'язнів» пройшла в Мінську – фотогалерея

Десятки тисяч людей взяли участь в «Ході за звільнення політичних в'язнів», яка пройшла в неділю 4 жовтня в столиці Білорусі, Мінську. Проти протестувальників застосували водомети. Перш ніж акція розпочалася, міліція затримала понад десяток людей.

Від початку президентської кампанії кількість політичних в'язнів у тій країні зросла від трьох до 77 людей.

Триває 57-й день протестів проти фальсифікації президентських виборів.
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Зібрання учасників традиційно розпочалося біля стели &laquo;Мінськ&nbsp;&ndash; місто-герой&raquo;
2 Зібрання учасників традиційно розпочалося біля стели «Мінськ – місто-герой»
Проти протестувальників застосовували водомети
3 Проти протестувальників застосовували водомети
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Ще до початку самої акції міліція затримала понад десяток людей
6 Ще до початку самої акції міліція затримала понад десяток людей
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