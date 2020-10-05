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05 жовтня 2020, Київ 09:36
Новини | Міжнародні

Білорусь втратила право приймати Шахову олімпіаду 2022 року

Білорусь виграла заявку на проведення Шахової олімпіади два роки тому (ілюстративне фото)

Білорусь втратила право приймати Шахову олімпіаду 2022 року. Це не має нічого спільного з політичною ситуацією. Міжнародна федерація шахів (FIDE) заявила, що білоруські організатори не виконали своїх зобов’язань.

Міністерство спорту країни не може гарантувати передоплату і страхування, повідомила FIDE сайту Chess.com.

«З поваги до організаторів, ми не хотіли б вказувати суми, але це досить серйозні порушення», – написав юрисконсульт FIDE Олександр Мартинов.

«FIDE веде переговори добросовісно вже кілька місяців, але, на жаль, вони не дали плодів. Порушення та їхнє значення організатори не оспорюють», – додав він.

Білорусь виграла заявку на проведення Шахової олімпіади 2022 року два роки тому.

Від 9 серпня у Білорусі тривають масові протести проти результатів президентських виборів, на яких, за даними ЦВК країни, ушосте переміг Олександр Лукашенко. Протестувальники називають вибори сфальсифікованими, вимагають відставки Лукашенка і нового голосування.

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