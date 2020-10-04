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04 жовтня 2020, Київ 21:32
Фотогалереї

Учасники акції в Києві закликали посла Білорусі піти у відставку – фотогалерея

У Києві відбулася хода на підтримку протестувальників у Білорусі.

Близько сотні людей зібралися 4 жовтня на майдані Незалежності в Києві. З біло-червоно-білими прапорами вони пройшли від майдану центром міста до будівлі посольства Білорусі. Учасники акції скандували: «Живе Білорусь!», «Сашу в автозак» та інші гасла.

Біля будівлі посольства Білорусі в Києві активісти провели мітинг.

За словами організаторів, нещодавно з'явились чутки, що посол Білорусі в Україні Ігор Сокол має сумніви щодо того, чи залишатися йому на своїй посаді. Учасники акції мають на меті продемонструвати послу свою підтримку. Вони закликали Сокола зважитися на цей крок і подати у відставку.




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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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