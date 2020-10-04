Учасники акції в Києві закликали посла Білорусі піти у відставку – фотогалерея

У Києві відбулася хода на підтримку протестувальників у Білорусі.



Близько сотні людей зібралися 4 жовтня на майдані Незалежності в Києві. З біло-червоно-білими прапорами вони пройшли від майдану центром міста до будівлі посольства Білорусі. Учасники акції скандували: «Живе Білорусь!», «Сашу в автозак» та інші гасла.



Біля будівлі посольства Білорусі в Києві активісти провели мітинг.



За словами організаторів, нещодавно з'явились чутки, що посол Білорусі в Україні Ігор Сокол має сумніви щодо того, чи залишатися йому на своїй посаді. Учасники акції мають на меті продемонструвати послу свою підтримку. Вони закликали Сокола зважитися на цей крок і подати у відставку.









