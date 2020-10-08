Білорусь: чемпіонку світу вивели з національної збірної за громадянську позицію

Олександру Романовську, чемпіонку світу з фристайлу та найкращу спортсменку Білорусі 2019 року керівництво Республіканського центру олімпійської підготовки вивело зі складу збірної. Формальною причиною став «прогул».

Наказ, який набуває чинності 16 жовтня, головний тренер команди Микола Козеко назвав «заангажованим» і заявив, що документ буде оскаржений. Олександра Романовська також не стала чекати дня вимушеного звільнення й публічно відреагувала на радикальний крок спортивних функціонерів.

Більшість нинішніх та колишніх учасників національної збірної – призер Олімпійських ігор Дмитро Дащинський, олімпійська чемпіонка Ганна Гуськова, а також Станіслав Гладченко, Павло Дік, В'ячеслав Тімерцев та інші – зібрались підтримати товаришку на пресконференції. Модератором зустрічі був Сергій Щурко, журналіст «Пресболу», який нещодавно відбув 15 діб за участь у «несанкціонованому мітингу». Жоден із представників державних ЗМІ цей захід не відвідав.

Романовська: «Керівник центру призначений щоб навести порядок»

Олександра Романовська Білоруська фристайлістка, яка спеціалізується на «лижній акробатиці».

Чемпіонка світу 2019 року.

Дворазова чемпіонка Універсіади.

Багаторазова переможниця та володарка Кубка світу.

Учасниця Олімпійських ігор 2018 року.

Майстер спорту міжнародного класу.

Про те, що вона зайва в зірковому колективі, 24-річну Сашу Романовську поставили перед фактом. Мовляв, «із такою кількістю прогулів» у головній збірній немає що робити. При тому, що тренерському штабу відомо лише про один такий день: у батька спортсменки стався інсульт, і вона залишилася вдома, чекаючи лікарів.

Хоча національна команда належить до Міністерства спорту, кадрові повноваження делеговані Центру олімпійської підготовки. Наказ про звільнення має підпис директора Сергія Марченка – донедавна він очолював подібну структуру водних лижників, а раніше обіймав посаду начальника управління спорту та туризму Новополоцького міськвиконкому.

Попереднього керівника центру Вадима Кривошеєва звільнили за «погану ідеологічну роботу» – причиною стала громадянська позиція тренерського штабу та студентів. Окрім Миколи Козека та Олександри Рамановської, на тему насильства та політичних репресій висловлювалися колеги Олександри, фристайлісти – олімпійська чемпіонка Ганна Гуськова та багаторазовий призер олімпійських ігор Дмитро Дащинський. Вадим Кривошеєв не тільки відмовився виходити з ідеологічними порадами, а повністю поділяв позицію колег.

Олександра почала різко критикувати неадекватні дії правоохоронних органів на етапі передвиборчих президентських перегонів, коли тих, хто не погодився із затриманням кандидата в президенти Віктора Бабарика та з подальшою відмовою в реєстрації його Центральною виборчою комісією, жорстоко затягували в автозаки. Результати голосування викликали у спортсменки не менше обурення. Про що вона написала в соціальних мережах.

«Це був допис у фейсбуці з моїми враженнями від виборів – скористалася конституційним правом висловити власну думку, – заявила на пресконференції Олександра Романовська. – Спочатку тиск був не прямо на мене, це вплинуло на безпосередніх керівників – тренерів, колишнього директора центру. Їм казали, що слід проводити більше ідеологічної роботи з підлеглими. Згодом була нарада із міністром спорту, який казав: немає жодної причини бути незадоволеними, держава робить усе для нас. І призначили нового керівника для того, щоб «навів порядок». Хоча він сам публічно заявив під час зустрічі з нами: політичного переслідування не буде, ми працюємо разом на спорт».

Після тиску на Вадима Кравошеєва та Миколу Козека перспектива їхнього власного звільнення ставала дедалі очевиднішою, продовжує Олександра. Відступати не було куди. Тому після дня виборів та насильства силовиків Рамановська серед перших підписала відкритого листа з політичними вимогами до влади, приєднавшись до ініціативи «Вільна асоціація спортсменів».

А наприкінці вересня було опубліковане відеозвернення до колег із закликом не мовчати та виступати проти авторитарного режиму.

Романовська нагадала, що однією з найважливіших якостей будь-якого спортсмена є здатність долати страхи та невпевненість, рухатися вперед, незважаючи ні на що. Настав час використовувати ці якості в реальному житті, сказала чемпіонка світу.

Спортсменка зазначає, що поки що не готова розглядати варіанти виїзду за кордон. Але при цьому вона уточнила – «час покаже». Вона не збирається змінювати свою громадянську позицію і висловлює жаль, що багато людей на чолі спорту керують галуззю, в якій вони дуже мало чого розуміють. Єдине, чого вони навчилися, це клацати каблуками по команді.

Козеко: «Рішення несправедливе, жорстке та упереджене»

Головний тренер національної збірної Микола Козеко – один із найуспішніших фахівців незалежної Білорусі. Понад 20 років поспіль його учні привозять головні призи найвищого ґатунку: сім медалей на шести зимових Олімпійських іграх. Це не враховуючи п’єдесталів чемпіонатів світу та Європи, кубкових етапів та Універсіади.

Раніше за громадянську позицію його позбавили іменної президентської стипендії – також він закликав Олександра Лукашенка гідно подати у відставку і перестати триматися за владу силовими методами, а також підписався під колективним листом із політичними вимогами. Тепер із нього хочуть стягнути кошти, отримані від середини минулого року. Гроші вимагають повернути добровільно «у досудовому порядку».

Миколу Козека обурює те, що новопризначене і цього разу ідеологічно вивірене керівництво олімпійського навчального центру навіть не поцікавилося життєвою ситуацією, в якій опинилася Олександра Рамановська. Вона не тільки проходить реабілітацію після важкої травми коліна, але й її сім’я переживає скрутне становище – разом із матір’ю Саша опікується хворим батьком. Цього адміністрація навіть не хотіла обговорювати.

Про історію зі самою Романовською сам він дізнався з традиційної вівторкової «п’ятихвилинки» від заступника директора. Це стало результатом зміцнення трудової дисципліни, за яку при новій адміністрації взялися не на жарт.

На вході запровадили систему пропусків із «штампуванням» карток,

узялися рахувати пропуски тренувальних годин,

зобов’язали приходити «на роботу» о 8:30.

Як на заводі, резюмує Микола Козеко.

«Звичайно, це було шоком для всієї команди. За що таке покарання? За те, що Саша рятувала батька, відвезла його до лікарні? Ну як це – просто взяти і викинути чемпіонку світу за один прогул? Даруйте, ніяк не поміщається в голові. Я сподіваюся, що рішення було все ж спонтанним, заангажованим і що незабаром його переглянуть. Ну і, зрозуміло, що ми розраховуємо на участь федерації, створеної саме для того, щоб захищати інтереси спортсменів. От і подивимось».

«Саша – це оголений нерв команди»

Микола Козеко заявив, що команда фрістайлістів збирається звернутися до Національного олімпійського комітету та Міністерства спорту та туризму, щоб там посприяли з переглядом безпідставного рішення. Якщо реакції не буде, наступним кроком буде звернення до Міжнародного олімпійського комітету. Раніше там уже підтвердили, що «політичні напади» на білоруських спортсменів будуть оцінені відповідно.

Сам Козеко не збирається відкликати підпис під колективним закликом спортсменів, аби тільки догодити керівництву галузі чи країни. Він закликав чиновників відкрито визнати, що переслідування його, Романовської та, можливо, інших спортсменів у майбутньому, було розпочате не за формальну зачіпку з порушеним порядком, а за особисті громадянські переконання.

За словами фахівця, ніхто не може примусово вивести спортсменку зі збірної. Однак факт, що вона втратить зарплату, витрати на проїзд та спорядження, якщо виконає наказ центру олімпійської підготовки, – це факт.

«Саша – оголений нерв команди. Вона найкраще відчуває біль тих людей, які потрапляють у жахливі ситуації. Чужий біль вона сприймає як свій власний. Це почуття дається кожній нормальній людині, але у неї воно особливе. Справжня, розумна, правильна, чесна дівчина. І патріот до мозку кісток. Мені як викладачеві і головному тренерові це у ній дуже подобається. Майбутнє за такими, як вона», – характеризував свою ученицю Микола Козеко.

Чи продовжуватимуться репресії проти інших членів команди? За словами джерел Миколи Козека, керівництво Міністерства спорту та туризму вже розглядає варіанти його заміни на посаді головного тренера. Є інформація, що вже викликали потенційних кандидатів, вели з ними розмови. А на запитання, хто виступатиме, якщо всіх звільнять, новий керівник центру олімпійської підготовки Сергій Марченко лише посміхнувся: «Хтось та лишиться».

Не виключено, що на реабілітацію та повернення Олександри Романовської буде необхідний збір коштів. Останнім часом білоруси не раз уже демонстрували таку солідарність.

Білоруський фонд спортивної солідарності для спортсменів, спеціально створений за кордоном для сприяння репресованим спортсменам, які зазнають гонінь з боку білоруської влади через свою політичну позицію, уже заявив, що готовий допомогти звільненій фристайлістці фінансово або з організацією тренувального процесу.