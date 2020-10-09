Білорусь відкладає запуск АЕС поблизу кордону з Литвою

Білорусь заявляє, що відкладає на два роки, до 2022-го, запуск першого реактора нової АЕС в Островці Гродненської області, яку будує російська корпорація.

АЕС, розташовану поблизу кордону з Литвою, мали запустити 6 жовтня. Проте 9 жовтня уряд видав розпорядження про перенесення цих термінів.

АЕС розташована всього приблизно за 50 кілометрів від столиці Литви, Вільнюса.

Влада Литви висловлювала занепокоєння щодо безпеки ядерного об’єкта і раніше оголошувала про плани закупити таблетки йоду напередодні пуску АЕС.

У самій Литві єдину атомну електростанцію закрили 10 років тому.

Плани з будівництва АЕС Олександр Лукашенко озвучив у 2008 році, коли Мінськ отримав на цей проєкт позику в 10 мільярдів доларів від Москви.

Генеральним підрядником будівництва Білоруської АЕС є російська корпорація «Атомстройекспорт».