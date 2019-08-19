Литва закупила таблетки йоду перед планованим пуском АЕС у Білорусі

Литва закупила понад 4 мільйони таблеток йоду на суму близько 900 тисяч євро напередодні планованого на цей рік пуску атомної електростанції в сусідній Білорусі.

Таблетки мають надійти від виробника протягом місяця і мають бути роздані населенню в разі витоку радіації на майбутній Білоруській АЕС біля містечка Островець, що неподалік кордону з Литвою і за 50 кілометрів від столиці Литви Вільнюса.

Йод у таблетках застосовують для захисту організму, в першу чергу щитівки, від деяких різновидів радіаційного забруднення, що характеризуються викидами радіоактивного йоду.

Перший реактор першої в Білорусі АЕС, що будується з допомогою Росії, заплановано запустити до кінця року, другий – у 2020-му. Обидва реактори російського виробництва мають разом виробляти близько 2,4 гігавата електроенергії.

Влада Литви висловлює занепокоєння щодо безпеки ядерного об’єкта і раніше оголошувала про плани закупити таблетки йоду напередодні пуску АЕС.

Також у Литві розроблені маршрути евакуації населення в разі аварійних ситуацій на Білоруській АЕС і випробовують сирени попередження про надзвичайну ситуацію.

У самій Литві єдину атомну електростанцію закрили 10 років тому.