Тихановська вперше за 4 місяці поговорила з ув’язненим чоловіком

Щойно відбулася телефонна розмова Світлани та Сергія Тихановського, повідомляє офіційний телеграм-канал екскандидатки в президенти Білорусі 10 жовтня.
Це перша розмова Тихановської з чоловіком за 134 дні, тобто понад чотири місяці.
Як повідомив білоруській службі Радіо Свобода радник у міжнародних справах Тихановської Франак Вячорка, подружжя розмовляло 12 із половиною хвилин.
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За словами Вячорки, Сергій Тихановський сказав Світлані «бути жорсткішою», надалі зустрічатися зі світовими лідерами та продовжувати боротьбу. Загальний висновок розмови такий, що «не можна здаватися, треба йти на більше». Він також сказав дружині, що стежить за всіма новинами.
Крім того, Тихановські говорили про дітей, сім’ю та їхню безпеку. Ув’язнений опозиціонер розповів про умови утримання у в’язниці.
Франак Вячорка зі слів Тихановської розповів, що до розмови їй писала сестра і сказала, що Сергій шукає її номер, а потім сам зателефонувв їй із прихованого номера.
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Чоловік Світлани Тихановської - відеоблогер, автор Ютуб-каналу «Країна для життя» Сергій Тихановський перебуває у в’язниці з 29 травня. Його затримали в Гродно під час пікету зі збору підписів за висування його дружини Світлани Тихановської кандидатом у президенти.
8 червня Сергію Тихановському, а також шести іншим затриманим було пред’явлено звинувачення в порушенні громадського порядку. Згодом його також звинуватили в «перешкоджанні здійсненню виборчих прав». Наразі його утримують у слідчому ізоляторі в Жодіні.
Протести у Білорусі: коротко про головне
Президентські вибори у Білорусі відбулися 9 серпня 2020 року, на той момент Олександр Лукашенко вже 26 років керував країною.
Перші акції протесту розпочалися ще до дня голосування – через арешти та недопущення до участі у виборах опозиційних кандидатів.
9 серпня, у день президентських виборів, перші офіційні екзит-поли повідомили, що, за їхніми даними, Олександр Лукашенко набрав майже 80% голосів, а Світлана Тихановська – менше 7%.
У відповідь на це, у Мінську та інших містах Білорусі, люди вийшли на вулицю, висловлюючи недовіру до оголошених результатів.
Влада одразу вдалася до інформаційного блокування протестів: обмежили інтернет та мобільний зв'язок, а увечері перестали працювати новинні сайти.
ОМОН та внутрішні війська почали розганяти протестувальників водометами, сльозогінним газом і світлошумовими гранатами, а також, за повідомленнями правозахисників, були вистріли гумовими кулями і навіть із вогнепальної зброї;
За різними даними, силовики затримали у містах Білорусі до семи тисяч людей.
Затриманих принижували, погрожували зґвалтуванням, били, утримували у нелюдських умовах, не надавали медичної допомоги.
У відповідь на застосування сили 11 серпня протестувальники оголосили загальнонаціональний страйк, до якого приєдналися понад 20 підприємств, серед них найбільші заводи – МАЗ та БелАЗ.
Влада вдалася до адміністративного тиску на працівників підприємств і бюджетників і почала влаштовувати «акції на підтримку» Олександра Лукашенка,
Силовики змінили тактику – перестали розганяти акції, а почали хапати людей на вулицях у різних містах, намагаючись посіяти страх;
Опозиціонерка Світлана Тихановська виїхала до Литви.
8 серпня опозиція створила Координаційну раду із трансферу влади, члени якої ведуть переговори із представниками керівництва різних європейських країн.
23 вересня таємно відбулася інавгурація Олександра Лукашенка.
США, ЄС, Велика Британія та інші країни не визнали результати виборів і легітимність інавгурації Лукашенка.
Українську позицію озвучив очільник МЗС Дмитро Кулеба, за його словами, «інавгурація» Лукашенка не робить його легітимним президентом Білорусі.
Велика Британія, Канада, країни Балтії запровадили санкції проти Лукашенка та інших офіційних осіб, причетних до ймовірної фальсифікації виборів президента Білорусі та жорстокого придушення акцій протесту.
Сам Олександр Лукашенко звинувачення у фальсифікації виборів та узурпації влади відкидає, він шукає підтримку у президента Росії Володимира Путіна.
Тим часом протести тривають, а правозахисники кажуть про 12 тисяч затриманих людей, щонайменше шестеро загиблих та сотні важко травмованих.
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