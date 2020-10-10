Тихановська вперше за 4 місяці поговорила з ув’язненим чоловіком

Щойно відбулася телефонна розмова Світлани та Сергія Тихановського, повідомляє офіційний телеграм-канал екскандидатки в президенти Білорусі 10 жовтня.

Це перша розмова Тихановської з чоловіком за 134 дні, тобто понад чотири місяці.

Як повідомив білоруській службі Радіо Свобода радник у міжнародних справах Тихановської Франак Вячорка, подружжя розмовляло 12 із половиною хвилин.

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За словами Вячорки, Сергій Тихановський сказав Світлані «бути жорсткішою», надалі зустрічатися зі світовими лідерами та продовжувати боротьбу. Загальний висновок розмови такий, що «не можна здаватися, треба йти на більше». Він також сказав дружині, що стежить за всіма новинами.

Крім того, Тихановські говорили про дітей, сім’ю та їхню безпеку. Ув’язнений опозиціонер розповів про умови утримання у в’язниці.

Франак Вячорка зі слів Тихановської розповів, що до розмови їй писала сестра і сказала, що Сергій шукає її номер, а потім сам зателефонувв їй із прихованого номера.

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Чоловік Світлани Тихановської - відеоблогер, автор Ютуб-каналу «Країна для життя» Сергій Тихановський перебуває у в’язниці з 29 травня. Його затримали в Гродно під час пікету зі збору підписів за висування його дружини Світлани Тихановської кандидатом у президенти.

8 червня Сергію Тихановському, а також шести іншим затриманим було пред’явлено звинувачення в порушенні громадського порядку. Згодом його також звинуватили в «перешкоджанні здійсненню виборчих прав». Наразі його утримують у слідчому ізоляторі в Жодіні.