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09 жовтня 2020, Київ 14:43
Відео

Безперервне приниження людської гідності. Розповіді ексв’язнів на Окрестіна – відео

Безперервне приниження людської гідності. Розповіді ексв’язнів на Окрестіна – відео
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Безперервне приниження людської гідності. Розповіді ексв’язнів на Окрестіна – відео

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Мінський центр ізоляції правопорушників та ізолятор тимчасового тримання у провулку Окрестіна після президентських виборів у Білорусі сумно прославилися на весь світ: там жорстоко били і катували людей, затриманих на акціях протесту. Колишні в’язні розповіли телеканалові «Настоящее время», ба навіть показали на своїх малюнках, як влаштований найстрашніший ізолятор Білорусі. (Автор: Ольга Бешлей. Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)

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