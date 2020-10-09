Мінський центр ізоляції правопорушників та ізолятор тимчасового тримання у провулку Окрестіна після президентських виборів у Білорусі сумно прославилися на весь світ: там жорстоко били і катували людей, затриманих на акціях протесту. Колишні в’язні розповіли телеканалові «Настоящее время», ба навіть показали на своїх малюнках, як влаштований найстрашніший ізолятор Білорусі. (Автор: Ольга Бешлей. Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)