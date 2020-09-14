Білорусь: затриманих 13 вересня журналістів звинувачують в участі в несанкціонованому заході

Журналісти Олександр Васюкович, Влад Гридін та Ягор Калягін провели ніч у слідчому ізоляторі на вулиці Окрестіна в Мінську, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Журналістів затримали о 21:00 13 вересня в мінському барі. Їх звинувачують в участі у несанкціонованому заході, дата судового розгляду наразі невідома.

Гридін довгі роки був фотокореспондентом Радіо Свобода, поки 29 серпня влада не позбавила акредитації його і ще трьох білоруських журналістів Радіо Свобода.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що під час протестів 13 вересня в Мінську затримали понад 400 людей.

13 вересня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Мінська й інших міст, щоб закликати президента Білорусі Олександра Лукашенка призначити нові президентські вибори. Той послідовно відмовляється від переговорів з опонентами і проведення нових виборів.

За даними ООН, за більш як місяць антиурядових протестів у Білорусі затримали до шести тисяч людей. У деяких випадках вони заявляли про тортури з боку правоохоронців.