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14 вересня 2020, Київ 10:10
Новини | Міжнародні

Білорусь: мінський СІЗО на Окрестіна заповнений майже на 100%

Центр ізоляції правопорушників на вулиці Окрестіна, Мінськ

Мінський Центр ізоляції правопорушників на Окрестіна заповнений на 90-100%, заявив в ефірі каналу СТВ голова ізолятора Євген Шапетько.

«Наповненість на вчора була близька до 100%: зі 110 (зайняті – ред.) 109 ліжкомісць», – цитує Шапетька інформаційна агенція «Інтерфакс».

Він додав, що в ізоляторі перебувають переважно затримані на акціях протесту за «порушення порядку проведення масових заходів». Шапетько заявив, що умови затримання в СІЗО «відповідають всім вимогам», які передбачає законодавство.

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У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що під час протестів 13 вересня в Мінську затримали понад 400 людей.

13 вересня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Мінська й інших міст, щоб закликати президента Білорусі Олександра Лукашенка призначити нові президентські вибори. Той послідовно відмовляється від переговорів з опонентами і проведення нових виборів.

За даними ООН, за більш як місяць антиурядових протестів у Білорусі затримали до шести тисяч людей. У деяких випадках вони заявляли про тортури з боку правоохоронців.

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