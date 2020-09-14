У Мінську затримали двох фотожурналістів, один із них працював на Радіо Свобода

У барі в Мінську ввечері 13 вересня вже після завершення опозиційного маршу силовики затримали трьох людей, серед яких фотожурналісти Олександр Васюкович і Влад Гридін, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Васюкович сидів у барі з двома чоловіками, розповіла їхня сусідка по столику Жанна. Після того, як чоловіки вийшли курити і повернулися, до бару зайшли 6-7 людей у балаклавах. Чоловіків затримали, а техніку вилучили.

Пізніше Васюкович скинув із телефону SOS-повідомлення. Речниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова повідомила Tut.by, що Васюкович перебуває у Фрунзенському відділку міліції.

Серед затриманих також – фотограф Влад Гридін, якого впізнали відвідувачі бару. Гридін довгі роки був фотокореспондентом Радіо Свобода, поки 29 серпня влада не позбавила його і ще трьох білоруських журналістів акредитації. Нещодавно він співпрацював із порталом Tut.by.

За повідомленням, Гридін також мав провести ніч у Фрунзенському РВВС, 14 вересня його судитимуть, за що – невідомо.

Затримали також знайомого Васюковича і Гридіна – Ягора Калягіна.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що під час протестів 13 вересня в Мінську затримали понад 400 людей.

13 вересня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Мінська й інших міст, щоб закликати президента Білорусі Олександра Лукашенка призначити нові президентські вибори. Той послідовно відмовляється від переговорів з опонентами і проведення нових виборів.

За даними ООН, за більш як місяць антиурядових протестів у Білорусі затримали до шести тисяч людей. У деяких випадках вони заявляли про тортури з боку правоохоронців.