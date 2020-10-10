Чи плакала Тихановська на шиї в Лукашенка? Відповідає Павло Латушко

На нараді Олександра Лукашенка з силовиками і губернаторами «з актуальних тем» однією з таких тем несподівано стала історія з від’їздом з Білорусі Світлани Тихановської. «Та громадянка Білорусі і домогосподарка Тихановська сьогодні забула, що президент Білорусі її врятував», – заявив Лукашенко, маючи на увазі «порятунок» від протестувальників, які нібито хотіли підпалити штаб опозиції. Лукашенко також сказав, що дав особисте розпорядження «і з держпідприємства взяли 15 тисяч доларів» і дали Тихановській. «Велике вам спасибі» – плакала на шиї. Вивезли»,– сказав Лукашенко.

Однак, і Світлана Тихановська, і її соратники з першого дня казали, що залишили Білорусь вона вимушено. Речниця екскандидатки в президенти Ганна Красуліна розповідала, що Тихановську влада поставила перед вибором: або її діти будуть рости сиротами, або вона залишає країну.

Крім того, Лукашенко знову говорив про конституційну реформу в Білорусі. Він запропонував винести ці питання на Всебілоруські народні збори. Платформа «Голос», яка стежила за чесністю виборів, оголосила, що створює інструмент для чіткого формулювання реальних пропозицій громадян для нової Конституції і буде збирати їх на єдиній прозорій платформі.

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко розповів «Настоящему времени» (телеканалу, створеному Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»), навіщо Олександру Лукашенку реформа Конституції і чи дійсно Світлана Тихановська плакала на шиї Лукашенка, як він заявив 9 жовтня.

– Світлана Тихановська плакала на шиї в Олександра Лукашенка? Як все було?

– Це те саме, що мене годував грудьми особисто Лукашенко, тому всі ці історії не вартують того, щоби їх коментувати. [В інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону Лукашенко, говорячи про незгодну з ним білоруську творчу інтелігенцію і зокрема про акторів Театру Янки Купали, директором якого був Павло Латушко, сказав: «Я їх лівою цицькою всіх вигодував. Розумієте, я їх всіх виростив» – НВ].

Я думаю, що лише прокуратура має уточнити, хто з директорів державних підприємств виділив 15 тисяч доларів США і передав їх комусь там. Ось це вже 100-відсоткова підстава для імпічменту. Але навіщо оголошувати імпічмент нелегітимному президентові? Він і без того нелегітимний.

– Вас Лукашенко грудьми не годував, Тихановська на плечі у нього не плакала, правильно я вас зрозумів?

– Абсолютно.

– Тепер про Конституцію. Про це говорили після зустрічі з Путіним. Мовчання було довгим, але процес пішов. Народне обговорення, яке пропонує Лукашенко, як ви його собі уявляєте, що це означає на практиці?

Чи в такій атмосфері чи взагалі можна мати демократичний процес? Я гадаю, відповідь очевидна: неможливо

– Насамперед ми маємо чітко зрозуміти, що проводити конституційний референдум в такій ситуації, коли у в’язниці перебувають політичні в’язні, коли не розслідуваний жоден кримінальний злочин з боку правоохоронної системи, з боку тих осіб, які фальсифікували вибори, – в такій атмосфері чи взагалі можна мати демократичний процес? Я гадаю, відповідь очевидна: неможливо.

Пріоритетними є нові демократичні вибори. У нас сьогодні нелегітимний глава держави, нелегітимна влада. Нелегітимна влада не може проводити жодних конституційних реформ.

– Річ у тім, що ще є Москва, і не брати її до уваги в цій ситуації не можна. Неодноразово Путін виголошував одну й ту ж формулу: «Лукашенко може піти, але лише внаслідок конституційної реформи». Тобто, щоб це було на через вулицю та тиск, а через легітимні інститути. Іншого виходу, окрім як зміна Конституції і референдум, виходить, немає… Чи я не маю рації?

– Ми знаємо з історії сучасної Білорусі про референдум 1996 року коли Олександр Лукашенко використав його на свій лад: він просто продовжив собі повноваження ще на два роки. Ніхто не задумувався про те, що в нього можуть бути свої особисті плани.

Москва може мати свої плани, Лукашенко, як завжди, може мати свої. Тому треба бути дуже обережним в плані таких ініціатив.

– Тобто він може обманути, ви думаєте?

– Абсолютно. І жодні всебілоруські народні збори не є легітимними органами для рішень щодо проєктів змін Конституції. Наприклад, платформа «Голос» підтвердила легітимність Координаційної ради півмільйонним голосуванням. І ми, звичайно, будемо пропонувати своє бачення, свої принципи Конституції. Ми, звичайно, можемо вже спрогнозувати, що їх не врахують, тому наша головна мета сьогодні, використовуючи платформу «Голос», показати, що нинішня влада не може ставити питання на конституційний референдум для ухвалення нової Конституції.

Якщо все ж таки влада на це піде, то ми запропонуємо власні принципи, власні підходи. Але первісним є те, що ми ніколи не відійдемо від цього підходу. Мають відбутися нові демократичні вибори в країні. Лише легітимна влада може ставити питання про референдум, про ухвалення нової Конституції.

– Ваша точка зору зрозуміла. Я не знаю, чи вистачить вам сил переконати Лукашенка піти на це.

– Особисто у мене не вистачить – у суспільства вистачить, тому ми й будемо проводити альтернативне голосування, альтернативний підрахунок голосів. Так, як це робила система «Голос» під час останньої виборчої кампанії. Ми отримаємо реальну картину по цілій країні.

Я впевнений, що до референдуму не дійде. Суспільство настільки втомилося від цієї ситуації, настільки вже не готове сприймати цю владу...

Але я впевнений, що до референдуму не дійде. Суспільство настільки втомилося від цієї ситуації, настільки вже не готове сприймати цю владу, тому суспільство висловиться своїми діями, своїм протестом, маніфестаціями незгоди з проведенням подібного референдуму.

Хіба може Єрмошина (голова ЦВК Білорусі) проводити будь-який референдум? Хіба можуть дільничні комісії, які не показали підсумкові протоколи на виборах, хіба вони мають право легітимно проводити всенародне голосування? Ні – відповідь очевидна.

– Якщо раптом буде призначений цей референдум і в Конституції будуть положення, які покажуть, що Лукашенко може ще на один або на два терміни балотуватися – що, на вашу думку, буде на вулицях?

– Я думаю, що вулиця своїм виходом покаже те, як вона реагує на подібні пропозиції влади, на те, що ця влада вже нелегітимна. Вулиця демонструватиме це все активніше і яскравіше. Знову ж таки, ми розуміємо, що країна перебуває в дуже серйозній економічній кризі, кризі внутрішній та зовнішньополітичній. Якщо ми хочемо жити в нормальній державі, головною умовою є відхід від влади Лукашенка.

– Що зараз робити білорусам щодо пропозиції Лукашенка подавати свої варіанти змін до Конституції?

– Ми пропонуємо всім стежити за платформою «Голос», Координаційна рада буде взаємодіяти з платформою «Голос», ми запропонуємо свої варіанти дій. Але, найголовніше, це незгода на проведення консультативного референдуму. Первісним є проведення виборів. Наступні кроки будемо представляти на платформі «Голос». Будь ласка, стежте за нашими інформаційними ресурсами.

(Оригінал публікації на сайті «Настоящего времени»)