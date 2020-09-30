У МЗС розповіли, як називатимуть Лукашенка

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що Україна офіційно називатиме Олександра Лукашенка просто на ім’я. Про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу 30 вересня, відповідаючи на питання про те, як українська сторона офіційно звертатиметься до Лукашенка.

У міністра питали, чи будуть Олександра Лукашенка називати «незаконно обраним» чи «нелегітимним президентом».

«Це прекрасні формулювання для медіа, для заголовків, для постів у фейсбуці, але ви питаєте про офіційну позицію, я вам відповідаю, що офіційна позиція – Олександр Лукашенко», – сказав Кулеба.

Країни ЄС і США заявили, що відмовляються визнати Олександра Лукашенка президентом Білорусі, після його несподіваної інавгурації 23 вересня, яка викликала посилення масових протестів по всій країні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у твіттері, що «з огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня «інавгурація» О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави».