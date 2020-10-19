МВС Білорусі: під час недільних протестів затримали 280 громадян

Під час недільних протестів у Білорусі затримали 280 громадян, повідомило місцеве Міністерство внутрішніх справ. При цьому в Мінську затримали 215 людей.

237 із затриманих залишаються під арештом до розгляду судами справ про адміністративні правопорушення.

18 жовтня в Мінську відбувся антиурядовий «Партизанський марш», у якому взяли участь десятки тисяч людей. Акції протесту відбулися й в інших містах.

У Білорусі від 9 серпня тривають протести, вони почалися відразу ж після президентських виборів, на яких ушосте, згідно з офіційними даними, виграв Олександр Лукашенко. Його основна опонентка Світлана Тихановська виїхала з країни через кілька днів після виборів.

Європейський союз, США, Україна і ще низка західних країн не визнають легітимності Лукашенка як білоруського президента після того, як він таємно провів церемонію своєї інавгурації.