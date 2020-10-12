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13 жовтня 2020, Київ 01:20
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Мінськ: силовики застосували сльозогінний газ проти учасників «Маршу пенсіонерів» – відео

Мінськ: силовики застосували сльозогінний газ проти учасників «Маршу пенсіонерів» – відео
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Мінськ: силовики застосували сльозогінний газ проти учасників «Маршу пенсіонерів» – відео

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Після жорстокого розгону недільної акції протесту в Мінську 12 жовтня пенсіонери зібралися на акцію протесту. Колона учасників «Маршу пенсіонерів» рушила центральними вулицями. Силовики під'їхали до учасників маршу в автобусах біля міської лікарні. Невідомі в балаклавах почали затримувати людей у ​​білих халатах, які стояли по той бік проспекту, біля клінічної лікарні №1, і вітали учасників маршу. Пенсіонери кинулись відбивати затриманих, перекривши проїжджу частину проспекту. Після цього силовики застосували спецзасоби. Пролунали постріли, вибухнули петарди, застосували перцевий газ. «Марші пенсіонерів» пройшли і в інших містах Білорусі – Бресті, Гомелі, Гродно, Могилеві, Ліді. (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода)

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