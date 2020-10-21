Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
21 жовтня 2020, Київ 10:41
Новини | Міжнародні

Лукашенко змінив ректорів трьох вишів, де протестували студенти

«Кадрові рішення президент ухвалив з метою навести там порядок», – йдеться в повідомленні близького до Лукашенка телеграм-каналу «Пул первого»

У Білорусі Олександр Лукашенко змінив ректорів Мінського державного лінгвістичного університету, Білоруського державного університету культури і мистецтв і Брестського державного технічного університету, студенти яких брали участь у противладних протестах.

«Останнім часом до життя вишів прикуто чимало уваги. І, мабуть, кадрові рішення президент ухвалив з метою навести там порядок», – йдеться в повідомленні близького до Лукашенка телеграм-каналу «Пул первого».

Ректором Мінського державного лінгвістичного університету 20 жовтня призначили Наталію Лаптєву. Вона очолювала факультет німецької мови в університеті.

Білоруський державний університет культури і мистецтв очолила ексзаступник міністра культури Наталія Карчевська.

Ректором Брестського державного технічного університету став Олександр Баханович, який раніше працював проректором із навчальної роботи в Білоруському національному технічному університеті.

Сидячий протест у Білорусі: студенти вийшли проти затримань одногрупників – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Сидячий протест у Білорусі: студенти вийшли проти затримань одногрупників – фоторепортаж

Студенти зібралися під стінами Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки в Мінську 30 вересня на підтримку одногрупників, які були затримані під час акцій протесту проти Олександра Лукашенко.

У Білорусі після оголошення результатів виборів, на яких, за даними ЦВК, ушосте переміг Лукашенко, третій місяць відбуваються акції протесту проти фальсифікації виборів і насильства над демонстрантами. Студенти мінських вишів виходять на марші на підтримку чесних виборів і проти міліцейського свавілля.

На початку вересня силовики жорстко затримали студентів Мінського державного лінгвістичного університету після виконання ними «Марсельєзи» – гімну Франції – в холі навчального закладу. Після цього викладачі вишу записали відеозвернення на підтримку затриманих студентів і закликали припинити агресію проти мирного населення.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG