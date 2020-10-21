Лукашенко змінив ректорів трьох вишів, де протестували студенти

У Білорусі Олександр Лукашенко змінив ректорів Мінського державного лінгвістичного університету, Білоруського державного університету культури і мистецтв і Брестського державного технічного університету, студенти яких брали участь у противладних протестах.

«Останнім часом до життя вишів прикуто чимало уваги. І, мабуть, кадрові рішення президент ухвалив з метою навести там порядок», – йдеться в повідомленні близького до Лукашенка телеграм-каналу «Пул первого».

Ректором Мінського державного лінгвістичного університету 20 жовтня призначили Наталію Лаптєву. Вона очолювала факультет німецької мови в університеті.

Білоруський державний університет культури і мистецтв очолила ексзаступник міністра культури Наталія Карчевська.

Ректором Брестського державного технічного університету став Олександр Баханович, який раніше працював проректором із навчальної роботи в Білоруському національному технічному університеті.

У Білорусі після оголошення результатів виборів, на яких, за даними ЦВК, ушосте переміг Лукашенко, третій місяць відбуваються акції протесту проти фальсифікації виборів і насильства над демонстрантами. Студенти мінських вишів виходять на марші на підтримку чесних виборів і проти міліцейського свавілля.

На початку вересня силовики жорстко затримали студентів Мінського державного лінгвістичного університету після виконання ними «Марсельєзи» – гімну Франції – в холі навчального закладу. Після цього викладачі вишу записали відеозвернення на підтримку затриманих студентів і закликали припинити агресію проти мирного населення.