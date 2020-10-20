У Білорусі суд визнав екстремістськими телеграм-канал Nexta Live і логотип Nexta

Суд Центрального району Мінська визнав телеграм-канал Nexta Live і логотип Nexta екстремістськими матеріалами, пише білоруське державне агентство БелТА з посиланням на Верховний суд.

«Таке рішення ухвалили у зв’язку зі наявністю інформаційної продукції (відеороликів, закликів і публікацій як від імені самої редакції каналу, так і підписників) з ознаками екстремістської діяльності. Йдеться про організацію та публічні заклики до здійснення масових заворушень», – йдеться в повідомленні.

Міністерство інформації за рішенням суду має внести канал і логотип Nexta в список екстремістських матеріалів, обмежити доступ до інформаційних ресурсів, що містять аналогічні найменування, і їхнє поширення в білоруському сегменті. Рішення суду підлягає негайному виконанню.

Справу в суді розглянули за заявою Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

Суд вирішив, що продукція Nexta Live, розміщена за 9 по 11 серпня 2020 року, містить ознаки екстремістської діяльності, а саме: організацію і публічні заклики до здійснення масових заворушень.

Телеграм-канал вже відреагував на це рішення: «Ну, ми б із задоволенням перегорнули цю сторінку, але оскільки ми працюємо суворо в рамках білоруського законодавства, то задумаємося про ребрендинг».

Як пише білоруська служба Радіо Свобода, телеграм-канал NEXTA-Live є найбільшим каналом слов’янською мовою, у нього майже два мільйони підписників.

У серпні проти 22-річного засновника телеграм-каналу Nexta Степана Путила (Свєтлова) відкрили кримінальну справу за підозрою в організації масових заворушень. Покарання за цією статтею передбачає до 15 років позбавлення волі.

В умовах обмеження інтернету в Білорусі після оголошення результатів президентських виборів і початку протестів ЗМІ країни перейшли на висвітлення подій у телеграм.