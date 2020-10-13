Що відомо про білоруських кіберпартизанів

Ольга Бешлей

У Білорусі з’явилися кіберпартизани, вони активно діють на боці протесту вже місяць і за цей час багато що зробили.

(відео російською мовою)

Анонімні хакери почали зі зламування державних сайтів. Наприклад, на початку вересня вони атакували сайт Управління справами президента, сайт МВС і Білоруської торгово-промислової палати. Зламувачі залишали послання: біло-червоно-білий прапор протесту, фото Олександра Лукашенка в розділі «Розшук» на сайті МВС і оголошення партизанської війни владі.

Журналісти російської служби BBC зв’язалися з хакерами і з’ясували, що існує мінімум дві групи, які діють незалежно одна від одної. У кожної є свій телеграм-канал.

Перший був створений 8 вересня. Гасло каналу – «Саботаж, опір, тиша». Ці партизани оголосили про створення цифрового фронту опору. У фронту є маніфест: «Ми не прагнемо помсти, але вибираємо ті ж шляхи боротьби, які використовуються проти нас. Ми не йдемо на поступки і компроміси, поки наші вимоги не будуть виконані на 100%. Ми слухаємо і чуємо волю народу і чесно обраного президента – Світлану Тихановську». У маніфесті сказано, що хакери будуть шукати матеріали, що зачіпають інтереси чиновників і силових відомств.

Ця група дуже активна: вона безпосередньо звертається до Лукашенка і вимагає його відставки, закликає до своїх лав нових прихильників, створює анонімну мережу хакерів і навіть обіцяє платити учасникам за виконання завдань.

У своєму телеграм-каналі кіберпартизани попереджають, які ресурси вони обрали своєю наступною ціллю, щоб білоруси могли підготуватися. Наприклад, просять людей утриматися від онлайн-ігор на гроші. А 12 вересня був зламаний сайт «Білоруські лотереї». На головній сторінці привітали з днем народження Світлану Тихановську.

Цей же канал оголосив, що займається деаноном силовиків. Хакери зібрали базу співробітників КДБ, ОМОНу і МВС і віддали її телеграм-каналові NEXTA. Потім вони оголосили, що почали розробку системи розпізнавання осіб, яка дозволить упізнати людину, навіть якщо вона в балаклаві.

Напередодні чергової акції протестів, що була призначена на 13 вересня, хакери звернулися до Лукашенка і оголосили, що, якщо силовики будуть затримувати протестувальників, вони обвалять податкову і банківську системи країни. «Ми здатні і рубль (білоруський – ред.) убити, і почати рахунки ваших близьких друзів блокувати», – сказано в зверненні.

13 вересня, за даними МВС Білорусі, на акціях протесту були затримані 774 особи.

Після цього хакери атакували податкову, потім сайт Міністерства фінансів, товарну біржу і торги облігаціями. А 6 жовтня вони оголосили, що готується атака на банківську систему країни.

Канал другої групи кіберпартизанів небагатослівний. Він з’явився 18 вересня. У першому ж запису сказано, що ці партизани не писатимуть маніфести і здійснювати дії, від яких можуть постраждати звичайні люди. 26 вересня ці партизани повідомили, що зламали сайт державної «Білтелерадіокомпанії». Кілька хвилин в онлайн-мовленні по всіх каналах показували відео з протестів.

Коментар від партизанів був короткий: якщо «Білтелерадіокомпанія» не хоче показувати людям правду, її покажемо ми.