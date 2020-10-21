У Білорусі правозахисники визнали політв’язнями 102 людей

У Білорусі правозахисники визнали політв’язнями ще дев’ятьох людей, всього в список політв’язнів внесені 102 прізвища, пише правозахисний центр «Весна».

Вісьмох осіб – Сергія Бриля, Андрія Попова, Павла Недбайла, Сергія Леженка, Дмитра Івашкова, Юрія Белька, Дмитра Ластовського, Ярослава Зборовського – звинуватили за статтею «масові заворушення».

Денисові Болтутю висунули звинувачення за статтею «групові дії, що грубо порушують громадський порядок».

Правозахисники вважають переслідування цих людей політично мотивованим у зв’язку з реалізацією ними свободи мирних зібрань і висловлення своєї думки щодо виборів президента Білорусі.

Вони вимагають негайно звільнити заарештованих з-під варти, припинити кримінальне переслідування, а також звільнити всіх політв’язнів і зупинити політичні репресії в країні.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти результатів виборів президента, переможцем яких офіційно вшосте був оголошений Олександр Лукашенко.

Демонстранти не визнають оголошені владою підсумки виборів і вважають їх сфальсифікованими. У країні тривають переслідування за участь і підтримку акцій протесту і жорсткі затримання демонстрантів.

З СІЗО КДБ 19 жовтня за домашній арешт вийшов політтехнолог Віталій Шкляров. До цього звільнили юриста і члена Координаційної ради опозиції Лілію Власову – теж під домашній арешт. Ще раніше – адвоката з команди Віктора Бабарика Іллю Салея, директора IT-компанії PandaDoc Дмитра Рабцевича і бізнесмена Юрія Воскресенського. Всі вони були учасниками зустрічі в ізоляторі КДБ з Олександром Лукашенком.