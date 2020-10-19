Політтехнолога Віталія Шклярова випустили з білоруського СІЗО

У Білорусі звільнили з СІЗО політтехнолога Віталія Шклярова, повідомив виданню «МБХ медіа» адвокат Антон Гашинський.

«Він звільнений із СІЗО, йому змінено запобіжний захід, зараз будемо з’ясовувати на що», – сказав він.

Як пише російська «Нова газета», Шклярова відпустили з СІЗО під особисту поруку бізнесмена Юрія Воскресенського. Запобіжний захід змінили на домашній арешт.

Віталій Шкляров був серед учасників зустрічі з Олександром Лукашенком, яка проходила в СІЗО КДБ 10 жовтня.

Після цієї зустрічі з СІЗО звільнили бізнесмена та члена ініціативної групи Віктора Бабарика Юрія Воскресенського й директора мінського офісу IT-компанії PandaDoc Дмитра Рабцевича.

17 жовтня стало відомо, що з СІЗО також випустили адвоката з команди Віктора Бабарика Іллю Салея, заарештованого у кримінальній справі про заклики до дій, спрямованих на завдання шкоди національній безпеці Білорусі.

Як повідомляє TUT.BY, 13 жовтня під підписку про невиїзд звільнили ще двох фігурантів справи PandaDoc – головного бухгалтера Юлію Шардико і HR Владислава Михолапа.

Шклярова затримали 29 липня в Гомелі, куди він приїхав відвідати свою матір. Політтехнолога звинувачують у підготовці масових заворушень. Сам він це заперечує.

За даними білоруських ЗМІ, затримання Шклярова пов’язано з роботою на арештованого блогера Сергія Тихановського, чоловіка екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської. Вона відкидає, що Шкляров будь-коли співпрацював із її чоловіком.

Шкляров є громадянином США, його дружина – американська дипломатка. Вашингтон закликав білоруську владу звільнити заарештованого.