Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
17 вересня 2020, Київ 13:06
Новини | Міжнародні

Три європейські партії офіційно номінували Тихановську, Колесникову та Цепкало на премію Сахарова

Зліва – направо: білоруські опозиціонерки Вероніка Цепкало, Світлана Тихановська та Марія Колесникова

Три європейські партії офіційно номінували білоруських опозиціонерок Світлану Тихановську, Марію Колесникову та Вероніку Цепкало на премію Сахарова за свободу думки.

17 вересня номінацію білоруських опозиціонерок підтримала «Європейська народна партія», яка є найбільшою політичною силою в Європейському парламенті.

«Ми підтримуємо Білорусь! Ми підтримуємо білоруський народ у їхній боротьбі за гідність, свободу та демократію. Разом з «Прогресивним альянсом соціалістів та демократів» та «Оновити Європу» ми номінуємо білоруську опозицію, яка представлена Координаційною радою та політичним і громадянським суспільство на премію Сахарова 2020 року», – заявили в ЄНП

Новина доповнюється...

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG