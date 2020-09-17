Три європейські партії офіційно номінували Тихановську, Колесникову та Цепкало на премію Сахарова

Три європейські партії офіційно номінували білоруських опозиціонерок Світлану Тихановську, Марію Колесникову та Вероніку Цепкало на премію Сахарова за свободу думки.

17 вересня номінацію білоруських опозиціонерок підтримала «Європейська народна партія», яка є найбільшою політичною силою в Європейському парламенті.

«Ми підтримуємо Білорусь! Ми підтримуємо білоруський народ у їхній боротьбі за гідність, свободу та демократію. Разом з «Прогресивним альянсом соціалістів та демократів» та «Оновити Європу» ми номінуємо білоруську опозицію, яка представлена Координаційною радою та політичним і громадянським суспільство на премію Сахарова 2020 року», – заявили в ЄНП

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