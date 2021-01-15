Латвія готова без Білорусі провести чемпіонат світу з хокею – Фазель

Латвія висловила готовність прийняти всі матчі чемпіонату світу з хокею 2021 року, повідомив президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель.

За попередньо затвердженим планом, змагання мають відбутися в Мінську та Ризі з 21 травня до 6 червня. Раніше кілька країн-учасниць чемпіонату висловилися проти проведення турніру білоруською стороною через жорстоке придушення акцій противників Олександра Лукашенка.

За словами Фазеля, Рига готова прийняти 16 команд на двох аренах міста. Президент федерації хокею додав, що рішення щодо Мінська буде ухвалене впродовж 10 днів. Остаточне рішення про місце проведення чемпіонату світу очікується до кінця січня. Раніше Фазель повідомляв, що організація отримувала пропозицію від хокейного союзу Данії, а також веде переговори зі Словаччиною.

У понеділок, 11 січня, в Мінську відбулася зустріч Фазеля і Лукашенко. Лукашенко на зустрічі сказав, що «спокійно» сприймає розмови про можливий бойкот чемпіонату з боку деяких збірних.

Президент Федерації хокею Росії (ФХР) Владислав Третьяк заявив, що російська команда братиме участь у чемпіонаті світу з хокею в 2021 році. При цьому Третьяк відзначив, що білоруські матчі можна провести в Санкт-Петербурзі.

Від серпня 2020 року в багатьох білоруських містах відбуваються акції проти підсумків президентських виборів, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко, він обирався на шостий термін поспіль.

Протестувальники вимагають відставки Лукашенка і перевиборів, звинувачуючи владу в безпрецедентних фальсифікаціях і жорстокості щодо учасників мітингів.

За даними правозахисників, суди ухвалили сотні вироків у кримінальних справах, пов’язаних із виступами проти Лукашенка. Всього порушено понад 650 таких справ.