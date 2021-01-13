«Якщо протести стихнуть, Лукашенко перетворить країну на концтабір» – Сергій Тихановський надіслав листа з в’язниці

(За матеріалами Білоруської служби Радіо Свобода)

Блогер Сергій Тихановський, який перебуває у в’язниці уже восьмий місяць поспіль, надіслав журналістові видання Tut.by листа з підсумками 2020 року, в якому розповів про умови утримання за ґратами та враження від зустрічі з Лукашенком у СІЗО КДБ.

Лист, розміщений на порталі Tut.by, був написаний 24 грудня 2020 року, а надійшов лише 6 січня 2021. Сергій Тихановський привітав усіх небайдужих білорусів із Новим роком і Різдвом і подякував за підтримку та солідарність.

«Що стосується умов утримання, вони загалом нормальні. У Жодині не знущаються так, як на Володарці, і поки ще не саджали в карцер. Уже майже 5 місяців я сиджу в камері сам, дивлюсь БТ, ОНТ, СТБ, але до 18:00, пізніше режим це забороняє. Решта те саме, що і для інших в’язнів», – написав блогер.

2020 рік, пише Сергій Тихановський, був «просто немислимим». «Нарешті став пишатися тим, що білорус», – зізнався він.

«Тисячі білорусів з усього світу, які писали мені листи у в’язницю, також стали пишатися і перезнайомилися між собою. Ще я зрозумів, що недооцінював наших жінок. Вони здатні на багато речей і повинні мати в майбутньому провідні позиції в державі, не менше, ніж 50%. Я не очікував від Світлани, моєї дружини, такої мужності, такої сили та боротьби. Вона є прикладом не лише для багатьох жінок, а й для чоловіків», – пише Сергій.

Блогер також поділився враженнями від зустрічі з Олександром Лукашенком у СІЗО КДБ у жовтні минулого року.

«Ви навіть не уявляєте, на що він здатний, – написав в’язень. – Він особисто командує по вихідних затриманнями під час протестів (вибори не є винятком). Він навіть підслуховує мої розмови з адвокатом у СІЗО, порушуючи адвокатську таємницю. Він тричі на зустрічі назвав мене майбутнім президентом і при цьому дивився на Віктора Бабарика, щоб внести розкол. Він відверто сказав: «Ідучи в політику, ви повинні бути готовими до того, що вам можуть підкинути гроші, влаштувати провокацію або посадити в тюрму». Він сказав, що в його владі – сидіти нам чи ні. Хто «співпрацюватиме», вийде завтра».

Наступного дня із ізолятора попереднього утримання справді вийшли політолог Юрій Воскресенський та директор PandaDoc Дмитро Рабцевич.

Із незгодними Лукашенко жодних перемовин вести не буде: влада – це гарантія його безпеки, – говорить Сергій Тихановський.

«Він казав, що хотів звільнити мене після виборів і викинути зі Свєтою за кордон, але, вислухавши мою розмову з адвокатом в СІЗО, де я сказав, що слід притягнути до відповідальності сім’ю диктатора, «депутатів» та «прикоритників», він посадив мене в карцер... Закону в державі немає, є лише його воля, і, як Лукашенко зізнався, він оборонятиме її всіма доступними засобами. Та найсмішніше те, що так було завжди. Тільки без таких масових акцій протесту. Він не зупиниться ні перед чим, навіть не сумнівайтеся», – вважає Тихановський.

Сергій Тихановський переконаний, що тривалі мирні акції протесту у довгостроковій перспективі більш виграшні для Білорусі.

«Це Революція Людяності, Громадянської Свідомості, Справедливості (великі літери в оригіналі листа – ред.). Так формується нація, громадянське суспільство. Швидка перемога позбавила б Білорусь усього цього. Звичайно, сидячи у в’язниці, хочеться перемогти швидше. Якщо протести стихнуть, він перетворить країну на концентраційний табір. ГУЛАГ. Життя в’язнів перетвориться на справжнє пекло. Ніхто, крім самих білорусів, не принесе Білорусі свободи! У нас є всі шанси стати вільною країною, прикладом для багатьох», – резюмував Сергій Тихановський.

Сергій Тихановський – коротка довідка Відеоблогер, автор YouTube-каналу «Країна для життя». Він збирався балотуватися у президенти Білорусі на виборах 2020 року, однак його ініціативній групі було відмовлено в реєстрації, коли він потрапив до в’язниці. Але група його дружини Світлани Тихановської була зареєстрована, і блогер став лідером цієї групи. У Гродні 29 травня 2020 року Сергія Тихановського затримав ОМОН під час пікету за висунення дружини на посаду президента. Йому інкримінують три статті Кримінального кодексу: організація дій, що грубо порушують громадський порядок у зв’язку з подіями в Гродні, де його затримали;

перешкоджання роботі Центральної виборчої комісії – голова ЦВК Лідія Єрмошина повідомила, що визнана потерпілою у справі;

повідомила, що визнана потерпілою у справі; розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної, вчинене групою осіб або яке спричинило з необережності смерть людини або інші тяжкі наслідки (до 12 років позбавлення волі). У жовтні Тихановський був на зустрічі з Олександром Лукашенком у СІЗО КДБ. За словами інших учасників, він – єдиний, хто звернувся до Лукашенка на «ти». Того ж дня Тихановському дозволили зателефонувати дружині Світлані; під час розмови він порадив їй бути жорсткішою у протистоянні з владою. 29 листопада 2020-го Сергієві Тихановському продовжили термін тримання під вартою ще на три місяці – до кінця лютого.

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