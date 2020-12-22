Силовиків готували до протестів у Білорусі з початку року – колишній слідчий

У Мережі з'являється все більше фото- і відеосвідчень жорстокого поводження білоруських силовиків із затриманими. Так, зовсім недавно з'явилися фото з Жодінского СІЗО – одного з ізоляторів в Мінську, де утримуються затримані протестувальники. Частину свідчень публікує ініціатива BYPOL, створена колишніми співробітниками силових органів Білорусі.

Так, саме BYPOL опублікувала відео з нагрудних реєстраторів силовиків, які розганяли акції протесту, та імена людей, за якими може вестися «розробка», тобто негласні заходи спостереження.

Про те, чому міліція та ОМОН діють з такою жорстокістю і що буде після публікації всіх цих фотографій і відео, Володимир Михайлов, ведучий програми телеканалу «Настоящее вермя», проєкту Радіо Свобода за участю «Голосу Америки» говорив з колишнім співробітником Слідчого комітету, координатором ініціативи BYPOL Андрієм Остаповичем.

– Дивує жорстокість і жорсткість силовиків на відео, наприклад, відео з Фрунзенського РУВС нагадує опис 1930-х років. Можливо, ви знаєте, до цього всього силовиків якось психологічно готували?

Психологічна обробка таких як внутрішні війська і ОМОН, проводилася ще на тлі їхньої ізоляці



– Психологічно готували вже давно до цього. Влада на цьому, в принципі, і живе. Ця система вибудовувалася протягом всієї влади Лукашенка. А саме до цих виборів готувалися близько чотирьох місяців до початку передвиборчої кампанії. Грубо кажучи, з початку року. В основному готувалися фізично – це різні тренування на спеціальних полігонах, психологічна обробка саме нижчих верств силового блоку, таких як внутрішні війська і ОМОН, проводилася ще на тлі їхньої ізоляції. Тобто забирали телефони, не давали контактувати зі своїми родичами, і політологи вже робили свою роботу по обробці.

– Як до вас потрапляють дані від співробітників силових відомств? Я так розумію, що це відео від співробітників, які до сих пір працюють в силових відомствах?

– Частина цих відео – це, безумовно, інформація від самих співробітників усередині системи, незгодних з тим, що відбувається. Частина – це вже наша особиста робота з видобутку інформації. Тобто хто як вміє працювати. IT-технології, IT-країна – у нас ця галузь досить добре розвинена. На жаль, ті фахівці, які можуть забезпечити цю безпеку вже всередині системи силового блоку, юстиції і так далі, вони мають низькі зарплати в порівнянні з тим, що айтішники мають, тому кращі йдуть в інші галузі і можуть займатися протидією силовикам досить безперешкодно.

– Ці відео в Мережі з'являються з якоюсь періодичністю. Є якась схема, коли ви публікуєте це відео, ви розумієте, що зараз момент, коли його варто опублікувати, чи ні?

– Є й таке. План публікацій подібних відеозаписів є більш-менш складений, але все теж залежить від того, що відбувається, а також ще необхідно встигати обробляти, тому що інформації дуже багато. Паралельно ще проводяться розслідування щодо всіх заяв, які надходять до нас на Єдину книгу реєстрації злочинів. Роботи дуже багато, тому і підбирати постійно, викладати ці відеозаписи ми теж не маємо можливості.

– У деяких відео можна побачити обличчя силовиків, розпізнати їх. Видно, що закони в країні не діють. Як ви думаєте, чи настане той момент, коли білоруси почнуть мститися їм судом Лінча?

– Це складне питання. Наскільки мені відомо, якесь майно і так далі вже постраждало через помсту. Але основне – те, що навіть за останнім відео у Фрунзенському всі учасники були упізнані, вони внесені в книгу реєстрації злочинів. І потім ми, як ініціатива, бажаємо їх притягнути до відпоідальності за чинним або ж зміненим законодавством після зміни влади.