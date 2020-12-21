Білорусь стала першою закордонною країною, яка зареєструвала російську вакцину «Спутнік V»

Міністерство охорони здоров’я Білорусі зареєструвало російську вакцину «Спутнік V». Про це повідомили у відомстві.

«Згідно з домовленістю між главами двох держав, ми стали першою країною, яка взяла участь у клінічних випробуваннях вакцини «Спутнік V». Сьогодні ми можемо офіційно заявити, що, згідно із наявними на сьогоднішній день даними, вакцина є безпечною та ефективною, серйозних або непередбачених побічних ефектів не виявлено», – заявив міністр охорони здоров’я Дмитро Піневич.

Він додав, що за результатами процедури державної реєстрації вакцина може бути дозволена для продажу та медичного використання в Білорусі.

Раніше в Білорусі проводили клінічні випробування вакцини на 100 добровольцях.

Минулої доби в Білорусі за офіційними даними виявили 1893 нових випадків захворювання на COVID-19, померли вісім людей, одужали – 1 295. За весь час понад 175 тисяч людей захворіли, 1 333 померли, майже 153 тисячі одужали.