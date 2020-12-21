Регулятор ЄС сьогодні може дозволити застосування вакцини Pfizer / BioNTech

У понеділок, 21 грудня, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) розгляне питання схвалення до використання вакцини проти коронавірусу, розробленої компаніями Pfizer та BioNTech.

У разі схвалення вакцини регулятором, 27 країн-членів ЄС зможуть почати вакцинацію населення ще до кінця року. Очікується, що на схвалення вакцини Європейською комісією знадобиться ще декілька днів.

Спочатку засідання з цього приводу EMA планувало на 28 грудня, однак під тиском країн-членів змінила дату, адже кампанії з вакцинації препаратом Pfizer / BioNTech вже почалися у Великій Британії, США, Канаді та низці інших країн. 19 грудня використання цієї вакцини дозволили у Швейцарії.

Очікується також, що 6 січня EMA схвалить американську вакцину компанії Moderna.

Згідно з наданою компаніями інформацією, вакцина Pfizer / BioNTech виявилася ефективною на 95 відсотків під час останніх клінічних випробувань. Вакцина Moderna, розроблена за аналогічною технологією, виявилася ефективною на 94 відсотки.

Обидві вакцини вимагають введення двох доз з інтервалом в декілька тижнів.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 21 грудня, виявили майже 77 мільйонів інфікованих коронавірусом, померли майже 1,7 мільйона людей, одужали понад 43 мільйони.