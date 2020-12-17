Головний інфекціоніст США Фаучі спрогнозував, коли Америка забуде про коронавірус

Головний інфекціоніст США, керівник Інституту алергології та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі назвав за яких умов Америка зможе забути про пандемію коронавірусу та коли цього можна очікувати. Фаучі цитує російська служба «Голосу Америки».

США можуть повернутися до чогось, схожого на нормальне життя, включаючи відвідування ресторанів або кінотеатрів, до середини осені 2021 роки, якщо достатня кількість людей пройде вакцинацію від COVID-19, заявив радник Білого дому з проблем коронавірусної пандемії, головний інфекціоніст доктор Ентоні Фаучі.

Для цього, на думку інфекціоніста, 75-85% населення США повинні зробити щеплення від коронавірусу.

«Якщо ми зможемо вакцинувати переважну частину населення, скажімо, до кінця другого-початку третього кварталу, то до середини осені 2021 року ми зможемо наблизитися до деякого рівня нормальності», – заявив Фаучі телеканалу CNBC.

Для повернення до нормального життя щеплення від COVID-19 повинні отримати стільки людей, щоб виробився колективний імунітет.

Це створить «парасольку» імунітету, що дозволяє запобігти подальшому поширенню вірусу, наголосив Фаучі.

«Це дозволить захистити навіть тих вразливих людей, які не були вакциновані, або тих, для яких вакцина виявиться неефективною», – спояснив головний інфекціоніст.

Ентоні Фаучі залишиться на аналогічній посаді в наступному році в якості радника з COVID-19 при обраному президентові Джо Байдені. Він припустив, що в кінці березня – на початку квітня 2021 року в наявності буде досить доз вакцин для усіх американців.

Фаучі наголосив CNBC, що Національні центри охорони здоров'я чекають надходження призначених для них вакцин, і що він публічно пройде вакцинацію сам, «щоб на своєму прикладі показати важливість вакцинації».

На цьому тижні 2,9 мільйона доз вакцини виробництва компанії Pfizer були спрямовані в 145 місць e різних районах США.

Є надія, що ще більше доз будуть доступні, якщо компанія Moderna отримає дозвіл на застосування своєї вакцини від COVID-19 на цьому тижні, сказав Фаучs.

За словами експерта, мета полягає e тому, щоб мати в наявності близько 40 мільйонів доз до кінця року. Цього буде достатньо, щоб прищепити 20 мільйонів чоловік, оскільки вакцинація складається з двох доз.

За прогнозами офіційних осіб, буде потрібно кілька місяців, щоб вакцинувати всіх американців, які цього побажають.

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