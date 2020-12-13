Що не так із російською вакциною: росіяни не поспішають щеплюватися від COVID-19

Кампанія із вакцинації проти коронавірусу, що розпочалася у столиці Росії – Москві, показала, що бажаючих щеплюватися вакциною вітчизняного виробництва серед росіян не так і багато. Тепер розпочинається вакцинаційна кампанія у російських регіонах. Що ж не так із російською вакциною? Чому до неї сформувалася певна недовіра? Про це розповідає телеканал «Настоящее Время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

П'ять коробок вакцини Sputnik V обкладені десятком охолоджуючих елементів. І все це в термобоксі. Зберігати російський препарат від коронавірусу можна тільки при температурі мінус 18 градусів, а перевозити – у спеціальних автомобільних рефрижераторах. Ця партія прибула до Сибіру. Розпочинається вакцинація у регіонах Росії.

Кампанія із вакцинації проти COVID-19 показала, що бажаючих не так багато. Лікарям часом доводиться спеціально обдзвонювати тих, кого попередньо записали, щоб уточнити чи приїдуть вони на вакцинацію.

Один флакон розрахований на п'ять доз, тобто на п'ятьох пацієнтів. А термін зберігання після відкриття – усього 2 години. Тому перш ніж відкрити ампулу, лікарям треба сформувати групу з бажаючих.

Після першої ін'єкції необхідно прийти на повторне щеплення через кілька тижнів. Якщо цього не зробити, то вакцинування буде неефективним.

Але з другою фазою є проблеми, кажуть джерела видання «Медуза».

Проблеми із виробництвом

Журналісти пишуть, що російські фармакологічні компанії можуть стабільно випускати лише один компонент вакцини з необхідних двох. Зараз на фармпідприємствах йде відпрацювання технологічних процесів і встановлення додаткового обладнання. А з ним, як пише впливова американська газета Wall Street Journal, теж є проблеми.

Журналісти посилаються на джерела, знайомі з процесом створення препарату. За їхніми даними, проблеми серйозні: від нестачі кришок для спеціального посуду до так званих біореакторів, в яких вирощують і ферментують компоненти вакцини.

Завод Biocad – одне з небагатьох підприємств, яке може виробляти вакцину. За даними Wall Street Journal, завод ще у вересні закупив для російської вакцини медичний посуд з Німеччини, кришки з Китаю і фільтри з Японії. Деякі реагенти поставили зі США.

«Інші виробники зіткнулися із проблемами при закупівлі біореакторів, листи очікування на поставки яких із Німеччини, Італії та США розписані на рік уперед», – пишуть автори статті.

А яка якість і чи перевірив її Путін?

У деяких країн викликає питання якість російської вакцини і прозорість досліджень. Закуповувати російський препарат відмовилася, наприклад, Туреччина.

«Проблема виникла через GLP – докази належної лабораторної практики. Росія не змогла їй відповідати. З цієї причини ВООЗ і світ не можуть закуповувати цю вакцину, в нашій країні вона не може отримати ліцензію. З цієї причини вона вийшла за рамки наших інтересів», – сказав глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа.

Зараз російська влада намагається продати препарат Sputnik V за кордон. Кремль опрацьовує питання постачання вакцини від коронавірусу в країни Євразійського економічного союзу. Тобто в Вірменію, Білорусь, Казахстан і Киргизстан.

Москва вже уклала договір з Аргентиною. Туди поставлять 10 мільйонів доз. Активну вакцинаційну кампанію в країні веде особисто президент Альберто Фернандес.

«Учені інституту, в якому була розроблена вакцина, отримали різні Нобелівські премії. Коли російська вакцина прибуде в Аргентину, першим, хто отримає її, буду я. Я не сумніваюся в якості цієї вакцини», – сказав Фернандес.

У самій же Росії президент Володимир Путін поки не подає приклад населенню. Раніше в Кремлі говорили, що президент не може бути добровольцем і брати участь у випробуванні вакцини. Зараз, коли вакцину запустили у виробництво і прищеплюють лікарів і вчителів, Путін продовжує мовчати.

Втім, так само чинить і переважна більшість населення Росії – вичікує і дивляться на тих, хто прищепився першим.

Спеціаліст із вакцин та радник Всесвітньої організації охорони здоров'я Костянтин Чумаков розповів телеканалу «Настоящее Время»: чому деякі країни побоюються купувати російську вакцину? чому вчені вирішили зробити спільне тестування вакцин? і чому суперництво за першість в розробці вакцини може нашкодити?

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